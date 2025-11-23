Nuevos maceteros para adornar el centro de Bueu
Los elementos han sido colocados en Eduardo Vincenti, Rosalía de Castro y Banda do Río
REDACCIÓN
Bueu
El Concello de Bueu ha iniciado la colocación de maceteros que adornarán algunas de las calles del casco urbano del municipio. Los nuevos elementos, en rojo y azul, ya están instalados en el tramo superior de Eduardo Vincenti con olivos y plantas arbustivas, en Rosalía de Castro con camelio de tronco y plantas arbustivas, y en el interior del barrio de Banda do Río, con cinco maceteros con camelios.
