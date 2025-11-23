Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos maceteros para adornar el centro de Bueu

Los elementos han sido colocados en Eduardo Vincenti, Rosalía de Castro y Banda do Río

Dos de los nuevos maceteros en Eduardo Vincenti. | FdV

REDACCIÓN

Bueu

El Concello de Bueu ha iniciado la colocación de maceteros que adornarán algunas de las calles del casco urbano del municipio. Los nuevos elementos, en rojo y azul, ya están instalados en el tramo superior de Eduardo Vincenti con olivos y plantas arbustivas, en Rosalía de Castro con camelio de tronco y plantas arbustivas, y en el interior del barrio de Banda do Río, con cinco maceteros con camelios.

