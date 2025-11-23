La navaja de Cíes se vuelve viral

Dos años después su lanzamiento al mercado la conserva de navaja de Cíes de la Cofradía de Cangas se ha hecho viral en redes sociales y ha entrado de lleno en el mercado gourmet, dos factores que se unen a su principal éxito, haber incrementado en un tercio el precio medio de venta en lonja.

Chefs de reconocido prestigio como Sacha Hormaechea, restaurantes recomendados en la Guía Michelín como el Bomborombillos de Jaén o reconocidos instagramers gastronómicos como El Catalatas. Nadie se puede resistir al encanto –y al sabor– de la navaja de Cíes, que cuando se cumplen dos años del lanzamiento de su versión enlatada en aceite de oliva, ha conquistado los mercados y experimenta un auténtico boom en las redes sociales. La iniciativa que la Cofradía de Cangas puso en marcha en octubre de 2023 para ofrecer un producto gourmet y dar mayor rentabilidad al sector triunfa a nivel nacional y recibe un interés cada vez mayor fuera de nuestras fronteras, con peticiones desde países como Estados Unidos, Brasil, Argentina o Francia.

«No me esperaba tanto, e incluso no esperaba nada», reconoce David Fernández, gerente del cabildo cangués y principal impulsor de este proyecto. «Partimos de la mejor materia prima y de una elaboración cuidada al máximo en cuanto al aceite, los tiempos de cocción, etcétera, pero no dejamos de ser una cofradía, no una conservera, y no tenemos esa experiencia ni ese mercado. Lo hemos intentado y ha sido un éxito arrollador», añade.

Y eso que el camino no era sencillo, comenzando por la producción y el enlatado –en las instalaciones de Palacio de Oriente– y acabando por un elemento clave y especialmente complicado para un novato, la distribución. Ahí el mejor aliado de la cofradía canguesa ha sido, como reconoce Fernández, «el boca a boca, la gente lo ha ido probando, y el que lo hace, repite». Así pasó con El Catalatas, creador de contenido en instagram con 313.000 seguidores atentos a sus catas de conservas. «Un periodista de Gastroñam se llevó unas latas y le envió una. Al Catalatas le encantó el producto e hizo una publicación», relata el gerente. «Le estaré agradecido de por vida», señala. Igual labor han desarrollado los medios de comunicación o incluso una distribuidora ya desaparecida como Qurado, «que hacía publicaciones con los productos que vendían, visitando a críticos y cocineros», explica. Uno de ellos fue Sacha Hormaechea, chef del restaurante madrileño Sacha. El mayor orgullo es que «no hemos gastado un duro en publicidad. Todo ha sido gracias a la calidad del producto y al tiempo». Hoy, la navaja de Cíes de la Cofradía de Cangas está en 70 tiendas gourmet de El Corte Inglés y puede encontrarse por toda España. Ahora, con un renovado diseño, más cuidado, para dar esa imagen de exclusividad que se desea.

Una subasta de navaja de Cíes en la lonja de Cangas. / Santos Álvarez

Pero lo más importante de todo es que el objetivo con el que nació este proyecto, el de dar una alternativa al sector evitando la caída en los precios, está ampliamente conseguido. «Había épocas en que el precio de la navaja caía hasta niveles irrisorios y a mí me dolía que pasase eso con un producto de tanta calidad», reconoce. «Llegaba a los 8 euros de mínimo y parábamos sin que nadie la comprase», recuerda.

Estuches de latas de navajas de Cíes con su nuevo diseño en primer plano y el antiguo al fondo. / Gonzalo Núñez

Ahora es la propia Cofradía de Cangas la que adquiere navaja cuando esta cae a un precio determinado para destinarla a conserva. De este modo, evita una excesiva depreciación y le da una nueva vida. Los resultados están a la vista. El precio medio de venta osciló entre los 13,97 euros y los 15, 27 entre 2021 y 2023. En 2024 el precio medio ya se situó en los 17,84 euros, y en lo que va de año se ha disparado hasta los 21,10 euros el kilo. O lo que es lo mismo, en cinco años el precio medio se ha incrementado en un tercio. «Estos datos son los globales de la navaja en Cangas, pero si contamos solo la extraída en Cíes, desde julio a febrero, el aumento es mucho mayor», manifiesta David Fernández.

La situación es tan positiva que se da la paradoja de que «ha habido meses en que no hemos podido comprar material. Por una parte, es algo genial para el sector, pero por la otra te asusta que llegue un momento en que no puedas atender todas las peticiones». Eso sí, el gerente apuesta por mantener los pues en el suelo «y ser conscientes de que esto es una edición limitada. La navaja depende de mil factores, el mal tiempo, la toxina, los precios... Si se rompe el stock no pasa nada, volverá a salir». La Cofradía comenzó con una primera tirada de 9.000 latas, luego hizo una segunda con 13.000 y ahora está en pleno proceso de producción y venta de la tercera tirada.

Una iniciativa que podría extenderse al percebe o la vieira

La comercialización de la navaja de Cíes es únicamente la punta de lanza de las ideas que tiene en cartera la Cofradía de Cangas para obtener un mayor rendimiento en su producción. «No se trata de convertirnos en una conservera, sino en dar una garantía a nuestros socios, buscar salidas diferentes para que los productos tengan un precio razonable», explica David Fernández. Más allá de la navaja ya ha habido ensayos más o menos avanzados con otros productos como el percebe o varios moluscos, entre ellos la vieira. «Ideas y pruebas hemos hecho muchas pero hace falta dedicarle mucho tiempo y tener personal», señala Fernández, que subraya el otro elemento fundamental para él: «La excepcionalidad. Es lo que buscamos, lograr un producto gourmet, que se diferencie».