Música para la patrona

Los músicos celebran a su patrona, Santa Cecilia, con conciertos por toda la comarca de Morrazo. Al contrario que en otros oficios, en el de la música, a la patrona se la festeja trabajando. Que es este oficio también arte, alimento para el espíritu en un año donde Rosalía sale triunfadora con su nuevo disco, capaz de enamorar a los melómanos de la clásica. En Cangas, Moaña y Bueu, las bandas de música pusieron al servicio de pueblo su pericia para interpretar esas partituras que durante el verano dieron la vuelta por Galicia, que sonaron en muchas plazas de pueblo y también en auditorios, como el de Cangas, que es de elevado merecer.

Concierto en Cangas. / Santos Álvarez

En Cangas, el concierto de Santa Cecilia tuvo lugar en el Auditorio Municipal «Xosé Manuel Pazos Varela». Fue un concierto para la historia, ya que era el último como director de la Banda Bellas Artes de Humberto Carballo, que deja su cargo tras ocho años al frente de la misma. Humberto Carballo aportó su sabiduría musical y le aportó alegría en su interpretaciones. Las piezas que ayer se interpretaron fueron escogidas por los músicos de la banda.

Concierto de la Banda de Bueu en la iglesia. | S.Á.

En Moaña, el concierto fue en la planta alta de la plaza de abastos y sirvió también para realizar un reconocimiento a Manuel Martínez, un músico nonagenario que aún ayer se le vio tocar la tuba en medio de una formación joven, como la de la Banda de Música «Airiños do Morrazo». Manuel Martínez recibió regalos, muchos, pero el mejor fue el de seguir formando parte de este colectivo, ser capaz tocar sentimientos.

En Bueu, el concierto se celebró en la iglesia de San Martiño. La Artística de Bueu acompañó en la eucaristía de la tarde y después realizó el concierto.