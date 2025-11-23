Un moañés con parkinson organiza un desafío para recorrer Galicia en bicicleta

El moañés afincado en Ribeira y afectado de parkinson, Cristóbal Budiño, presentó ayer en el Concello de Moaña, acompañado por la alcaldesa, Leticia Santos, y el edil de Deportes, Rubén Viéitez, junto a miembros de su equipo el desafío «Pedaladas de coraje», para recorrer Galicia en bicicleta gravel, de carretera y montaña.

Budiño, que tiene 43 años y trabajó intensamente en barcos y plataformas, fue diagnosticado de parkinson y reconoce que fue un duro golpe, «pero también el motor de una transformación» y añde que este desafío en bicicleta supone nuevamente superarse a sí mismo con cada pedalada. Pone la bicicleta como símbolo de resistencia. El desafío, del que hará un documental para que lo vean otros enfermos, se realizará en primavera-verano, en cuatro etapas , la primera de 100 kilómetros, entre Ribeira a Moaña; la segunda de Moaña a Ourense, con 116 kilómetros; la tercera, de Ourense a Lugo, con 112; y la cuarta, de Lugo a Santiago, con 98. La alcaldesa asegura que es un honor recibir a personas, como Budiño, con esta valentía, compartir su solidaridad con otras personas y visibilizar que el parkinson no es el punto y final de nada, sino un punto y seguido en la vida.