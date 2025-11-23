Homenaje a Javier Gallego Nogueira.

Ya retirado, fue el «padre» de muchos técnicos de ambulancias en O Morrazo, a quienes acunó en su empresa Ambulancias de Galicia. Ayer, los que habían estado bajo sus órdenes le rindieron un merecido y sentido homenaje.

Las amenazantes ratas de la avenida de Vigo, en Cangas

Hay ratas en la avenida de Vigo de Cangas más grandes que un dinosaurio. Y lo grave no es que las haya, que siempre las hubo —como las cucarachas, son animales difíciles de eliminar, resisten los innumerables ataques— sino que campen a sus anchas sin miedo alguno al ser humano. Se paran para hacer frente a cualquier intento de amenaza del hombre por intentar que huyan. Son atrevidas y rayan la chulería. La raza está mejorando, así que hay que intensificar los matarratas para sacarles ese atrevimiento matón.

Un imbécil alardeando de moto el viernes en Cangas

Después de lo sucedido en la tarde-noche del jueves, un imbécil no tuvo mejor idea que hacer ruido con la moto por la avenida Castelao adelante, con no sé sabe que intenciones. Eran, más o menos, las 22.00 horas y el imbécil tuvo la suerte de no encontrarse a nadie que le parara. Nunca es el día para alardear de la velocidad de la moto en un casco urbano, pero el de viernes era el día menos adecuado; una falta de respeto al dolor que había en Cangas.