El corredor cumple 20 años con el segundo desdoblamiento y la gasolinera pendientes

El próximo 2 de diciembre el Corredor do Morrazo CG-4.1, reconvertido en 2019 en sus 11 primeros kilómetros, entre Domaio y Cangas, en autovía AG-46 con dos carriles en cada sentido, cumple 20 años. Atrás quedan dos décadas desde aquel corte de cinta de una obra que comenzó el PP, después de 10 años de negociación con vecinos y Concellos, e inauguró el PSOE, bajo la presidencia de Emilio Pérez Touriño en la Xunta, y seis años desde la apertura de la autovía con Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta, e inversiones anunciadas todavía pendientes. En esta relación está la segunda fase del desdoblamiento del corredor en Cangas, en los últimos 4 kilómetros desde el enlace de Cangas hasta el Alto da Portela; el proyectado aparcamiento disuasorio en Meira, que incluía un área de servicio con una parada para una línea de transporte público a las grandes ciudades; o el falso túnel en la salida de Cangas, que discurre junto a talud que registró numerosos desprendimientos y cierres del vial y que obligó a obras de contención que se anunciaron provisionales mientras no se buscaba la solución definitiva con la construcción del falso túnel. La Autovía continúa sin cobertura móvil en tramos de Meira y sin iluminación, que la hace peligrosa.

Tramo de la autovía en Meira, a la derecha, en donde se proyectaba la gasolinera. | Santos Álvarez

El gran flujo inversor de la Consellería de Política Territorial y de Infraestructuras de entonces, con más de 70 millones de euros en la construcción del corredor y 55 en el desdoblamiento entre Domaio y Cangas, se ha frenado. La última inversión fuerte fue el millón de euros en la última etapa de la conselleira Ethel Vázquez al frente de Infraestructuras, que eligió esta autovía como proyecto piloto de la Estrategia de carreteras verdes de la Xunta, con la eliminación de especies invasivas y pirófilas y sus sustitución por plantas autóctonas.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) ya aseguraba esta semana en la presentación de las enmiendas del partido a los presupuestos de la Xunta, que la Consellería de Vivenda e Infraestruturas estaba «desaparecida» en una situación que le parecía preocupante y demandaba mejoras de seguridad vial, reclamadas desde hace años, en la PO-551 y en la PO-313, en donde la AXI había anunciado para el primer semestre del año la presentación del proyecto para la senda de Broullón, «de la que nada se sabe».

Reconoce que se viven momentos de mucha inquietud por la situación de las carreteras de la Xunta en este municipio, tras los últimos accidentes, y que aunque en el caso del siniestro mortal del pasado jueves, sería «ingrato» decir que fue por el estado del vial, ya que estaba seco, sí que hay que recordar la necesidad de analizar la seguridad vial en la PO-551 y PO-313, como en la Autovía, que atraviesa este municipio, tras el aumento de accidentes de tráfico y la racha de salidas de vía concentradas en Domaio. Cree que la consellería debería de sentarse con ellos para avanzar en la humanización de los tramos urbanos de sus carreteras. Leticia Santos recuerda que este municipio absorbe todo el tráfico de entrada y salida en O Morrazo, salvo el de Pontevedra por Marín. La intensidad media diaria (IMD) de la autovía en 2024 fue de 18.884 vehículos.

Emilio Pérez Touriño en el corte de la cinta de inauguración del corredor do Morrazo en Broullón (Moaña) junto a los alacldes entonces de O Morrazo. / Gonzalo Núñez

Desde el inicio del otoño y con la llegada de las borrascas se ha registrado un aumento considerable de siniestralidad en las carreteras locales y en la Autovía. Los accidentes se concentraron primero en Domaio, en donde del 11 al 12 de septiembre, se produjeron cinco salidas de vía en la Autovía en 20 horas , y después en Meira, arrojando una tasa de dos accidentes cada tres días. En el caso de las salidas de vía en Domaio, Protección Civil sospechaba que la calzada estaba resbaladiza y por parte de algunas de las personas heridas se quejaban de que no fueron advertidos. Al poco tiempo, había maquinaria fresando el asfaltado que ahora sigue irregular en los primeros kilómetros de la AG-46. Tras la sucesión de siniestros en Meira, Infraestructuras anunció que se iba a estudiar para determinar causas y hacer pruebas en el firme.

Aumento de Guardia Civil y controles

Desde la Subdelegación del Gobierno también se pronunciaron sobre este aumento de la siniestralidad y aseguran que consultado el subsector de Tráfico, «comunican que se deben a una confluencia por el exceso de velocidad y a las primeras lluvias que aumentan el deslizamiento en la calzada». En este sentido trasladan que se va a incrementar la presencia de la Guardia Civil y los controles. Las declaraciones se producían un día antes del accidente mortal de un joven motorista, que ha puesto el luto en las carreteras de Moaña.

Aparte de la alerta por este repunte en la siniestralidad, la Autovía sí que ha ayudado a minimizar las retenciones de tráfico en verano por la afluencia de conductores a las playas y logró acortar los tiempos de viaje y hacerlos más seguros con el doble carril en cada sentido, no como el corredor, que se construyó con un carril en cada lado y que si bien supuso hacer el tramo entre Aldán y Rande en 12 minutos, como se destacaba en su inauguración, también implicó después una mayor siniestralidad y accidentes mortales, motivo por el cual la Xunta decidió invertir y desdoblar.

Pero falta el comprometido segundo tramo de desdoblamiento desde Cangas al Alto da Portela, que la Xunta frenó porque no registra un índice de siniestralidad que lo aconseje. Con respecto al proyecto del aparcamiento disuasorio en la recta de la Autovía en Meira, que implicaba la apertura de una gasolinera y una parada para una línea de transporte público a las ciudades, desde Infraestruturas aseguran que sigue valorándose.

Circunvalación y avenida de Ourense en Cangas

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) se pronuncia en el mismo sentido que su homóloga de Moaña sobre la falta de inversiones de Infraestructuras en las carreteras. Señala que aunque ahora se están acometiendo unas mejoras en la PO-551 que empezaron en Bueu y que seguirán en las rotondas de Cangas con trabajos de acondicionamiento del firme, dice que es algo que no llega y reclama la obra pendiente en este municipio como es la construcción de la circunvalación. El proyecto de esta variante lo había presentado en el mandato de 2011 el que fue conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, pero se paralizó por el sobrecoste. Cangas ha vuelto a pedirlo como enmienda a los presupuestos de la Xunta. Gestido asegura que insisten una y otra vez en el estado de las carreteras autonómicas que son entrada a Cangas, como la avenida de Ourense. Dice que la mejora de la PO-551 llegó metro a metro hasta donde comienza Cangas, rematando en Santo Domingo. Lo cierto es que la avenida de Ourense, que es la entrada principal de Cangas y que es de titularidad autonómica ofrece una imagen lamentable.