El BNG lanza «Contra a violencia machista, máis servizos publicos, máis feminismo»
La Comisión de Acción Feminista pide más recursos para las víctimas
REDACCIÓN
La Comisión de Acción Feminista del BNG do Morrazo lanzó ayer en Bueu su campaña alrededor del 25N con el lema «Contra a violencia machista, máis servizos públicos, máis feminismo», con la que pretende movilizar a la ciudadanía contra los asesinatos de mujeres y contra «el negacionismo que está abrazando el PP».
El colectivo cree «inadmisible» que el gobierno de la Xunta «recorte el presupuesto destinado a violencia machista para 2026 en más de un millón de euros» y que, además, «amparase a un presunto agresor sexual en su gobierno». La cabeza visible de esta comisión, Iria Aboi, recuerda que en lo que va de año hubo tres feminicidios en Galicia y más de 6.000 casos activos en Viogén, por lo que estima que «hacen falta más servicios públicos de atención a las mujeres víctimas. Es una vergüenza lo que el PP hizo en los centros de crisis 24 horas y lo que pretende hacer con los Centros Móviles de Información a la Mujer».
