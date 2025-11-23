El BNG lanza «Contra a violencia machista, máis servizos publicos, máis feminismo»

La Comisión de Acción Feminista del BNG do Morrazo lanzó ayer en Bueu su campaña alrededor del 25N con el lema «Contra a violencia machista, máis servizos públicos, máis feminismo», con la que pretende movilizar a la ciudadanía contra los asesinatos de mujeres y contra «el negacionismo que está abrazando el PP».

El colectivo cree «inadmisible» que el gobierno de la Xunta «recorte el presupuesto destinado a violencia machista para 2026 en más de un millón de euros» y que, además, «amparase a un presunto agresor sexual en su gobierno». La cabeza visible de esta comisión, Iria Aboi, recuerda que en lo que va de año hubo tres feminicidios en Galicia y más de 6.000 casos activos en Viogén, por lo que estima que «hacen falta más servicios públicos de atención a las mujeres víctimas. Es una vergüenza lo que el PP hizo en los centros de crisis 24 horas y lo que pretende hacer con los Centros Móviles de Información a la Mujer».