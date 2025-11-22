Staccato vuelve a sorprender con un concierto con velas en Cangas
REDACCIÓN
Cangas
La Asociación cultural escuela de música Staccato de Cangas organiza de nuevo un concierto con velas en el exterior de las instalaciones, con el que ya sorprendió en la anterior edición del año pasado y fue muy concurrido y bien valorado. En esta ocasión será el próximo viernes día 28, a las 20.30 horas, en la plazoleta de la rúa Paz 10, en donde se encuentra la escuela, frente a Fonte Ferreira.
Para el concierto será eliminada la iluminación pública de la plazoleta que se iluminará con 40o velas encendidas colocadas en el escenario de los músicos, lo que la convierte en una propuesta muy diferente a los habituales conciertos.
