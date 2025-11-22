El órgano de la excolegiata busca volver a sonar

Hay quejas en París porque en la restaurada iglesia de Notre Dame el órgano suena diferente a cómo lo hacía antes del incendio de 2019. En Cangas, la queja es la de no poder escuchar el órgano a pleno rendimiento. «Solo funcionan las teclas del medio», se lamenta el párroco de Cangas e Islas Cíes, Santiago Pérez, hombre amante de la música y que en su época de seminario tuvo tiempo para aprender a toca el órgano y a fe que lo hace con destreza, como se comprobó ayer, a pesar de la falta de teclas. Nos comenta que las organistas que acuden a tocar el órgano a la ex colegiata por alguna celebración se las ven y las desean para hacerlo sonar de manera que luzca la música que sale de sus entrañas, que datan del año 1924, aunque mandado construir por Félix Soage en el año 1921 a Lope Alberdi, un organero vasco de gran fama que construyó en Galicia otros órganos, como el de A Coruña, Santiago, Lugo, Vilalba y en la concatedral de Santa María de Vigo, como refleja el libro «El órgano en la archidiócesis de Santiago».

Órgano de la excolegiata de Cangas. | Santos Álvarez

El párroco Santiago Pérez lleva unos meses en Cangas, pero conoce la importancia de este instrumento musical para los feligreses de Cangas. Nos comenta que su antecesor en el cargo, Severo Lobato, ya había encargado presupuesto a una empresa, pero que cerró , y que ahora busca otras empresas especializadas para que le digan a cuánto asciende la reparación del órgano de la ex colegiata. La única orientación que tiene sobre el coste es que puede alcanzar las seis cifras». El párroco tiene la intención de buscar subvenciones oficiales y también realizar una cuestación entre los feligreses con el propósito de que vuelva a sonar como aquel día 6 de junio de 1924.

FARO DE VIGO informa de cómo será la bendición del órgano a cargo de arzobispo de Santiago Doctor Lago González, siendo alcalde Pedro Rodríguez y párroco Valentín Losada. No estaba Félix Soage, que no vivió el tiempo suficiente para escucharlo. «Se terminó ya la instalación del magnífico órgano que a la iglesia parroquial regaló el inolvidable filántropo D. José Félix Soage. Es una obra extraordinario en el arte musical. Otro día daremos detalles del órgano que está siendo elogiadísimo por todos que ha desfilado por ante él. A su inauguración se le dará toda la brillantez posible. Con objeto de invitar al arzobispo de esta archidiócesis doctor Lago González han salido el alcalde don Pedro Rodríguez y el párroco D. Valentín Losada para que honre con su presencia el mencionado acto, al que dará mayor esplendor. La fecha de la inauguración aún no está señalada».

El decano de la prensa nacional vuelve días más tarde a publicar la inauguración, bajo el titular: «La Solemnidad de las Hijas de María Inauguración de un magnífico órgano-Brillante concierto de la anda de música de Murcia».

Señala el texto que «Como dato de la religiosidad del pueblo de Cangas, diremos que en la misa de comunión recibieron la sagrada eucaristía 563 personas. La misa solemne se celebró a las 11 con su divina majestad de manifiesto, predicando una elocuentísima oración sagrada el padre José Pujol, director del colegio salesianos de Vigo. Su nutrido jóvenes del coro del recreo Marítimo, con los señores Sánchez Sochantre de Iria y Torres Creo, cantó una bonita misa...». Fue Alberdi (hijo) el encargado de tocar el órgano ese día.

El órgano costó 27.000 pesetas de la época, esta situado en el lado de evangelio del coro alto, la caja es de estilo neoclásico. En los extremos aparecen sendas torres con cinco tubos canónigo de madera y forrados de plomo, como se señala en el libro antes mencionado.

El párroco Santiago Pérez no solo piensa que el órgano como instrumento para acompañar a la eucaristía, sino también para organizar ciclos de música de órgano, que funcionan muy bien en otras ciudades.