Moaña lleva al Parlamento su voz infantil y adolescente sobre las redes

Representantes del grupo de participación infantil y adolescente de Moaña «Mariscadoras de ideas» acudieron ayer en el Parlamento en Santiago, con el edil de Mocidade, Kevin González, al Foro de Participación Infantil y Adolescente de Unicef con motivo del Día de la Infancia. Daniel, Iria y Paulo defendieron el manifiesto elaborado en Nigrán en octubre con el resto de compañeros de otros grupos de participación, en el que apoyan las posibilidades de investigación de Internet, pero también sus riesgos como el ciberacoso, uso excesivo de las pantallas, exposición a contenidos inadecuados, hablar con personas peligrosas o sociabilizar menos de forma presencial con las amistades. La vicepresidenta 1ª Elena Candia felicitó el espíritu crítico de los jóvenes en la era digital.