Moaña abre el plazo para contratar a un arquitecto para inspección de obras
Hay 20 días para presentar las solicitudes | El Concello también contrata a un albañil
REDACCIÓN
El gobierno de Moaña, del BNG, sigue dando pasos para reforzar el departamento de Urbanismo, en donde acaba de ocupar su plaza una nueva arquitecta municipal, y desde ayer empieza a correr el plazo de 20 días naturales para contratar a un segundo arquitecto o arquitecta técnico mediante el sistema de oposición, en turno libre. Su objetivo, tal y como señalan el concejal de Urbanismo, Xosé Xoán Melón y la alcaldesa, Leticia Santos, será atender las labores de inspección y la dirección de obras. Melón asegura que desde hacía más de seis años, no hay inspector de obras y esa labor se estaba realizando a través de la Policía Local cuando se presentaban denuncias en el Concello.
En la misma convocatoria también figura la provisión de una plaza de Oficial de 1ª albañil de la plantilla de personal laboral fija, por el mismo sistema de oposición, en turno libre.
