Melón supedita a los técnicos el futuro del área comercial de Tirán

Vecinos de la parroquia de Tirán finalmente presentaron alegaciones a la aprobación inicial de la futura área comercial de Vilela, que tramita la sociedad Integral Noroeste como modificación puntual nº 2 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Moaña para cambiar el uso residencial contemplado en este documento a comercial para desarrollar un área de tiendas y restauración frente al supermercado ya existente de Lidl, al otro lado de la PO-551. Además de una veintena de alegaciones de particulares, también ha presentado la Asociación de vecinos de Tirán, que preside Ana María Germade, y que aunque no está en contra del proyecto, sí que solicita mejoras, que se incluya vivienda protegida, con ocho apartamentos en la parcela de cesión municipal, y que el Concello no apruebe el documento del promotor tal y como se hizo inicialmente.

El concejal de Urbanismo, Xosé Xoán Melón, asegura que desde el Concello se hará «lo que digan los técnicos». Explica que el plazo para presentar alegaciones en el período de información pública concluyó el 22 de octubre y que será el promotor quien responda a las alegaciones. Añade que la respuesta del redactor del proyecto será sometida a los informes sectoriales de la Xunta y tendrán que pasar por el último informe jurídico del Concello. Por eso que el concejal insiste que desde el gobierno local se hará «lo que digan los técnicos».

La promotora plantea dos grandes suelos de uso comercial separados por un vial central interior con entrada y salida a la PO-551, de 6.250 y de 2.893 metros cuadrados, con frente a esta carretera comarcal; y una cesión para equipamientos municipales de 391 metros cuadrados al fondo del ámbito. Los vecinos plantean una mejora en el sentido de reducir las dos superficies comerciales a 5.588 y 2.567 metros cuadrados, reubicar la zona de equipamiento municipal en el frente de la PO-551 al sur y crear una cesión edificable en el otro frente a la PO-551, al norte, de 811 metros cuadrados generando un paseo arbolado en toda la fachada.