La avenida de Vigo de Cangas fue ayer un constante ir y venir de personas, muchas de ellas jóvenes, con lagrimas en los ojos y rotas por el dolor Acudían al tanatorio en donde por la tarde llegó el cadáver del joven cangués José Miguel Gestido Vidal, hijo del concejal del PP en este Concello, José Luis Gestido; y de Marina Vidal, que el jueves por la tarde falleció en un fatídico accidente, que ha dejado sin consuelo a la familia, a su novia Belén y a todos sus amigos, cuando conducía su moto por la PO-551 en Moaña, en compañia de un amigo de Cangas, que resultó herido,y perdió el control a la altura de la curva de Ríos.

Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido

Lo que se vio en el tanatorio fueron verdaderas muestras de dolor y de cariño hacia Miguel, que era una persona muy conocida y que a sus 26 años se estaba labrando un futuro prometedor como jefe de máquinas en la pesquera Moradiña de Cangas.

Sus padres intentaban atender a la avalancha de personas que entraban en la sala 4 del tanatorio en donde una pantalla en la puerta proyectaba las imágenes de Miguel Gestido, algunas del álbum familiar de cuando era niño, de sus momentos de pasión por las motos y de sus momentos en familia. «No se puede expresar lo que es enterrar a un hijo» aseguraba envuelto en lágrimas su padre José Luis junto a su pareja Colomba López y haciendo piña con toda la familia para sacar fuerzas y despedir a Miguel..

Hasta el tanatorio también se desplazaron los empresarios de la pesquera Moradiña y compañeros del barco en donde trabajaba. El joven, que estudió en la Escuela Náutica en Vigo, ejercía ahora como jefe de máquinas en el barco «Eirado do Costal» de esta pesquera canguesa, en donde comenzó a trabajar en 2019 haciendo sus prácticas de horas de mar y como uno de los primeros beneficiados del programa de la FP dual. Hizo sus prácticas en este barco y en el «Playa Menduiña II», como engrasador, mecánico y ahora ya había llegado a ser primero y jefe de máquinas.

El pesquero había regresado a tierra el pasado 13 de octubre con una avería en la maquinilla y de hecho tenía que haber vuelto al caladero de Nafo hacía una semana. El fallecimiento del joven también ha consternado en la empresa en donde era un hombre de la cantera que estaba progresando.Miguel Gestido tenía en estos momentos muchos planes de futuro, pero se han visto truncados por este accidente en carretera en el que también hubo un componente de mala suerte al resbalar la moto y en su caso no poder evitar el impacto contra una furgoneta cuyo conductor también repetía, desolado, en el lugar de los hechos, que intentó evitarlo por todos los medios pero no pudo esquivarlo.Hasta el tanatorio se acercaron muchos compañeros de José Luis Gestido en el PP, entre ellos el presidente provincial, Luis López; con Luisa Piñeiro y Javier Tourís y Xosé Ramón Lete y Ana Ortiz y también de la política local y comarcal. La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), estuvo con la familia en la misma tarde del accidente y ayer tenía previsto acudir igualmente hasta el tanatorio de Cangas.