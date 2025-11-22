Para la infancia desde Cangas.

La Praza de Xardíns de Andreíta, en Cangas, acogió ayer un acto del Día Mundial de la Infancia con un cuentacuentos inclusivo en gallego y en lengua de signos. El acto estuvo organizado por el Servicio de Normalización Lingüística del Concello.

El surrealismo de Dalí en Enleito

Que Bueu es un top en eso del arte efímero ya quedó confirmado en Madrid con la alfombra dedicada a Maruja Mallo que adornaba la entrada del Museo Reina Sofía, pero no sabíamos que podía alcanzar otros niveles a los que llegó en el lugar del Enleito. Allí descubrimos zapatos en los que crecía flores y bolsos de los que salía plantas. Todo ello se mezclaba con el otro arte, el más antiguo, pero que permanece, es del Cruceiro del siglo XVIII. Enleito tiene ese surrealismo de Dalí.

Parques y jardines, una cambio de 180 grados

Mientras, en Cangas, la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) va poco a poco arreglando parques y jardines, empeñada en eso de que la naturaleza esté presente en sus calles y plazas, de forma bien ordenada. Lo está consiguiendo a pesar de las críticas de la oposición por su gusto por las plantas. Y la verdad es que Cangas merecía un cambio de estilo, acabar con la imagen de jardines sin arreglar y zonas verdes que se arrastraban por el asfalto. Y tiene novedades para Méndez Núñez. Se verán en Navidad.