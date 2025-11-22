La nueva gasolinera en A Portela (Bueu) supera, con condiciones, el trámite ambiental de la Xunta

El proyecto para la construcción de una nueva gasolinera en A Portela, en el término municipal de Bueu, acaba de superar la fase de declaración de incidencia ambiental, un trámite que depende de la Consellería de Medio Ambiente. El departamento autonómico, a través del Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental, se pronuncia de forma favorable porque concluye que «non é previsible que vaia a producir impactos adversos significativos». En todo caso se trata de un visto bueno condicionado: «Sempre que se cumpran as condicións ambientais especificadas na documentación achegada polo promotor, as indicadas polos organismos consultados e as establecidas nesta declaración», concluye.

La iniciativa empresarial corresponde a la sociedad APF Gasolineras, con sede social en Marín, y proyecta la construcción de una estación de servicio con frente a la carretera EP-1301, que comunica el Alto da Portela (desde la PO-551) con el polígono industrial de Castiñeiras. El lugar de emplazamiento se sitúa en las inmediaciones de la intersección con la PO-551, en un conjunto de ocho parcelas clasificadas como suelo rústico. Esas fincas superan los 3.700 metros cuadrados de superficie, aunque la estación de servicio ocupará alrededor de 1.000 metros cuadrados.

Desde Medio Ambiente se remitió el proyecto a una docena de departamentos públicos con competencias en la zona e incluso a entidades como la Federación Ecoloxista Galega, aunque no en todos los casos se recibió respuesta [lo que se interpreta como silencio positivo]. De esas consultas y del periodo de alegaciones salen las condiciones que debe atender el proyecto para poder continuar adelante.

Una recreación con el alzado frontal de la nueva estación de servicio proyectada en A Portela, en Bueu. / APF Gasolineras

Como era previsible una de las más importantes es la del Servizo de Prevención de Incendios Forestais en Pontevedra al respecto de la biomasa vegetal ya que la gasolinera se ubica en un suelo rústico y con presencia de arbolado en las cercanías. El informe subraya que la responsabilidad de la gestión de la biomasa «corresponderalle á persoa propietaria dos terreos edificados, que disporá dunha servidume de paso forzosa para acceder á faixa establecida». Además la promotora deberá presentar ante el Concello de Bueu un proyecto técnico de prevención y defensa contra los incendios forestales.

Un plano en el que se identifican las ocho parcelas catastrales en las que se ubicará la nueva gasolinera de A Portela, en Bueu. / APF Gasolineras

Sobre el posible impacto paisajístico el propio Servizo de Calidade e Avaliciación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente concluye que la localización propuesta «non presentará unha incidencia significativa na paisaxe, toda vez que se sitúa próxima a edificacións de dúas plantas e naves de usos terciarios con volumetrías similares ás proxectadas». Con todo, advierte de que la topografía de los terrenos obligará a realizar «un importante movemento de terras» y por ello fija entre sus condiciones que los taludes o desmontes no deberán superar los tres metros de altura.

Uno de los argumentos que se repetía en varias de las alegaciones presentadas estriba en su frente a la carretera provincial EP-1301 y en la cercanía del cruce con la PO-551, en la que la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) proyecta en el futuro una rotonda. Los asesores de APF Gasolineras aportan al expediente una autorización emitida por la Diputación, «o que evidencia que non existen incumprimentos de ningunha regulamentación referente á vía EP-1301». Añaden que a la hora de diseñar los accesos a la estación de servicio se tuvo en cuenta la futura implantación de la glorieta en la PO-551 y concluyen que sus dimensiones –en ángulos, anchos de carril y radios de giro– se corresponden con la normativa autonómica que regula los accesos en las carreteras gallegas y sus vías de servicio.

Las instalaciones serán «atendidas» y se descartó el polígono por falta de parcelas El informe de incidencia ambiental constata una circunstancia que ya se apreciaba en el periodo de exposición pública: la nueva gasolinera no cuenta con el favor de sus competidores. Hay alegaciones de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Pontevedra, Asociación Galega de Distribuidores de Gasóleo, Gasóleos del Morrazo Sanchilán SL (Moaña), Lapamán Gestión SL (Bueu), Gasdoca (Cangas) y Cepsa Comercial Petróleo [compañía de bandera de la cercana gasolinera de A Madalena, ahora Moeve]. En sus alegaciones hacían alusión a la rotonda de la PO-551, la calificación de suelo rústico, la prevención de incendios o su supuesto carácter desantendido (sin personal). El Instituto de Estudos do Territorio (IET), ante las alegaciones en las que se afirmaba que las estaciones de servicio desatendidas no son autorizables ni están permitidas en la comunidad, aclara que en el epígrafe correspondiente de la Lei 9/2013 do Emprendemento e Competitividade Económica en Galicia «non especifica a exclusión de ningunha gasolineira e estación de servizo polo seu réxime de funcionamento, polo que neste epígrafe inclúense todas las instalacións admitidas e reguladas pola normativa básica estatal, entre as que se atopan as desatendidas». En todo caso APF Gasolineras explica en su contestación a las alegaciones que «a estación de servizo será atendida (asistida), pero se prevé que poida ser desatendida en horario nocturno». También responde a las reclamaciones que señalan el emplazamiento, argumentando que «a única alternativa sería a do polígono industrial próximo, pero no mesmo non existen parcelas axeitadas dispoñibles».

Los planos de la nueva gasolinera proyectada en A Portela, en Bueu. / APF Gasolineras