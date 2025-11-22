Fecimo propone más bonificaciones y una cuota «cero» en la ordenanza de la basura

La Federación de Comerciantes e Industriales de Morrazo (Fecimo) reformula sus alegaciones a la nueva ordenanza municipal que regula la tasa de la basura en la Mancomunidade de Morrazo. Lo hace presentando nueve alegaciones concretas, al mismo tiempo que traslada a sus asociados orientaciones por sectores sobre cómo alegar con éxito atendiendo al resultado de las negociaciones que el colectivo patronal mantuvo con el gobierno de la Mancomunidade, en el que están representados las alcaldesas de Cangas y Moaña, Araceli Gestido y Leticia Santos, respectivamente, así como el alcalde de Bueu, Félix Juncal. También reparte un modelo de alegaciones para aquellos que quieran recurrir de forma individual.

Las alegaciones que Fecimo presenta por registro municipal son nueve: sobre posibles vicios de procedimiento, incumplimiento del trámite de información pública, la insuficiencia y falta de certeza del informe técnico económico, la vulneración de los principios de proporcionalidad y pago por generación, vulneración del principio de capacidad económica, vulneración del principio de proporcionalidad y trato discriminatorio a pequeños generadores, la insuficiencia y rigidez del régimen de bonificación por las buenas prácticas ambientales, vulneración del principio de proporcionalidad en la configuración de la cuota variable para actividades de baja generación de residuos, incumplimiento del principio de equivalencia coste-servicio e incorporación de las propuesta de reestructuración tarifaria presentadas por Fecimo y otros colectivos.

Fecimo plantea en estas alegaciones cuestiones técnicas. En este sentido afirma que en el anuncio del BOP no costa el expediente completo, incluido el informe técnico-económico, que, además, considera insuficiente. También señala que no se desglosa ni se justifica como se calculó la cifra que aportan los concellos. Se muestra contraria a que se utilice la superficie de los locales como criterio principal para modular la cuota variable y se queja de la falta de individualización para locales de negocio, además de considerar la tasa de desproporcionada. Considera Fecimo que se incumple el principio de que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica y considera que se aprecia en la ordenanza la falta de modulación suficiente y muchos pequeños negocios se ven gravados con importes fijos elevados. «Así, una pequeña tienda o un establecimiento de la hostelería de escasa dimensión soporta la misma cuota fija que un local de gran tamaño. Un pequeño local de 30 metros cuadrados». Se quiere que la ordenanza revise la estructura de cotas fijas y variables, introduciendo tramos o reducciones adicionales. También considera que a menor uso del servicio debería corresponder una cuota sensiblemente inferior. En las alegaciones se propone ampliar el catálogo de supuestos bonificables y también la necesidad de flexibilizar los requisitos y mejora los porcentajes de bonificación. Consideran que hay sobretarificación de los pequeños establecimientos y se solicita establecer un tramo de cuota variable «cero» o simbólico para locales comerciales de hasta un determinado umbral de superficie, introducir coeficientes reductores.

En las alegaciones se habla de claro agravio comparativo entre viviendas de uso turístico y alojamientos tradicionales. Se prevé una cuota fija de 200 euros anuales para las aproximadamente 1.200 viviendas de uso turístico, mientras que los alojamientos tradicionales (hoteles, pensiones...), que suman 1.500 plazas soportarían una cuota fija de 400 euros y una cuota variable de 60 euros. Se solicita la equiparación progresiva de ambas categorías, por ejemplo, estableciendo una cuota fija intermedia para las viviendas turística y, simultáneamente, reduciendo la parte variable para los hoteles. También se consideran desproporcionada la tarifa de talleres y se pide bonificaciones de aplicación autonómica para los talleres que acrediten que ya tienen gestores.

Recomendaciones por sectores

En lo que respecta a la orientación que Fecimo realiza a sus asociados por sectores hay que mencionar que el comercio propone establecer un tramo de cuota variable «cero» o simbólico para los locales comerciales de hasta un determinado umbral de superficie y completar una cuota reducida o la exención de parte variable para aquellos negocios que acrediten una generación de residuos por debajo de un determinado umbral.En cuanto a talleres y fábrica se propone que las alegaciones hagan referencia a establecer coeficiente de reducción o bonificaciones de aplicación automática en la parte variable de la cuota para aquellos talleres o fábricas que acrediten tener contratación de gestores autorizados y se solicita que, en lo que se refiere a establecer el primer tramo en hasta 500 metros cuadrados, se adopte un sistema graduado en tramos de 200 metros cuadrados, incrementándose progresivamente hasta 2.00 metros cuadrados.En cuanto a la hostelería, se solicita distinguir expresamente entre locales con o sin cocina, mediante coeficientes en la parte variable, introducir tramos reducidos o simbólicos y creen la categoría de establecimientos de temporada. En supermercados y tiendas de alimentación, se solicita distinguir entre venta a granel y pequeña tienda y grandes supermercados. Se solicita una equiparación entre uso turístico y alojamiento turístico. Se propone reducir a cuota fija mínima para oficinas, academias y servicios profesionales.