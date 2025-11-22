El Concello arreglará el campo de Monte Carrasco si los comuneros lo ceden

La Comunidade de Montes en Man Común de Darbo ha convocado una asamblea extraordinaria para el próximo sábado, día 29 (a las 5 de la tarde, en el colegio público de San Roque), con dos convenios con el Concello de Cangas en el orden del día: uno para el mantenimiento de las áreas recreativas en su territorio, con ayuda municipal, y otro para la cesión temporal del campo de fútbol de Monte Carrasco. Si los comuneros le dan el visto bueno a esa cesión, inicialmente por un año, la institución municipal realizará «as tarefas de mantemento das instalacións» para que pueda usarlas el vecindario, preferentemente los clubes de fútbol con base en el municipio y en función de las solicitudes presentadas.

La práctica del balompié en este campo de tierra no satisface a muchos deportistas que disputan campeonatos donde es el único que no dispone de césped, natural o sintético, con los consiguientes problemas de control del balón o el peligro de lesiones. Tampoco los vestuarios están en las mejores condiciones, y el Concello de Cangas se encargaría de realizar mejoras si el acuerdo se consuma. También se baraja una cesión a más largo plazo a cambio de una retribución económica a la Comunidade de Montes.

El orden del día de la asamblea se abre con la lectura y aprobación del acta de la asamblea ordinaria celebrada el pasado 15 de febrero, seguido del listado de altas y bajas en el censo de personas comuneras, el convenio de cesión del campo de fútbol de Montecarrasco, el convenio de áreas de ocio y una propuesta de permuta de terrenos. El colectivo que preside Asunción Camaño llama a participar o delegar el voto si no es posible.