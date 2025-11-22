El Compañía de María saca en procesión a su «Nena María»

El colegio Compañía de María de Cangas celebró ayer su centenario con una concurrida procesión de su imagen de la Virxe Nena o Nena María que en esta ocasión, en lugar de hacer el recorrido por el interior del centro docente , salió por las calles de Cangas hacia la excolegiata en donde se celebró una misa a las 10.30 horas.

La procesión de la imagen , portada por alumnado del colegio, partió a las 10.00 horas del centro y bajó por la rúa Enseñanza, cruzó la avenida de Vigo y se adentró en el casco histórico por la rúa Real hasta la iglesia.