El Compañía de María saca en procesión a su «Nena María»

Un momento de la procesión de la «Nena María». | G.N.

REDACCIÓN

Cangas

El colegio Compañía de María de Cangas celebró ayer su centenario con una concurrida procesión de su imagen de la Virxe Nena o Nena María que en esta ocasión, en lugar de hacer el recorrido por el interior del centro docente , salió por las calles de Cangas hacia la excolegiata en donde se celebró una misa a las 10.30 horas.

La procesión de la imagen , portada por alumnado del colegio, partió a las 10.00 horas del centro y bajó por la rúa Enseñanza, cruzó la avenida de Vigo y se adentró en el casco histórico por la rúa Real hasta la iglesia.

