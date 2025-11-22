La Banda de Música de Bueu celebra en la iglesia su concierto de Santa Cecilia
La celebración en Cangas será hoy en el Auditorio y en Moaña en el alto de la plaza de abastos
REDACCIÓN
La comarca de O Morrazo acoge durante este fin de semana conciertos para honrar a Santa Cecilia, patrona de las artes musicales. Uno de los más especiales será en la iglesia de San Martiño de Bueu: a las 20.00 horas se celebrará una misa que contará con el acompañamiento musical de la Banda de Música Artística de Bueu. A lo largo del oficio la banda interpretará «Tannhauser», «Ofrenda de paz», «Santo», «La vida es bella» y «Ave María».
Al finalizar la misa la Banda de Música Artística de Bueu comenzará con el concierto en honor a Santa Cecilia en el propio templo. Ua na actuación en la que sonarán piezas como «Ammerland», «Dreamsong», «Monterosi» y «Oblivion».
En el caso de Cangas la Banda de Música Belas Artes ofrecerá su concierto de Santa Cecilia en el Auditorio a las 19.30 horas. Una actuación junto a la Banda Escola Belas Artes y bajo el título «O fermoso é velos medrar». Este concierto será también especial porque supondrá la despedida del director de la banda canguesa, Humberto Carballo, que se estrenó en la dirección de la agrupación en la festividad de Santa Cecilia de 2017. En Moaña, el concierto de la la Banda Airiños do Morrazo es a las 19.00 horas en el alto de la plaza de abastos.
