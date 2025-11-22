Arde un coche estacionado y vacío en el vial de Berducedo
REDACCIÓN
Moaña
Las alertas se siguen sucediendo en Moaña en donde en la noche del jueves, Policía y Bomberos acudieron a una vivienda en la José Costa Alonso por un incendio en la campana extractora, aunque sin daños a las personas. Ayer la patrulla se desplazó a Berducedo por un coche que empezó a arder cuando estaba estacionado y sin ocupantes a la altura del número 121 de la carretera que conduce a este barrio. Los propietarios del vehículo, un antiguo Citroën, salieron de la casa y con una manguera apagaron el fuego que calcinó el motor.
