Arde un coche estacionado y vacío en el vial de Berducedo

Las alertas se siguen sucediendo en Moaña en donde en la noche del jueves, Policía y Bomberos acudieron a una vivienda en la José Costa Alonso por un incendio en la campana extractora, aunque sin daños a las personas. Ayer la patrulla se desplazó a Berducedo por un coche que empezó a arder cuando estaba estacionado y sin ocupantes a la altura del número 121 de la carretera que conduce a este barrio. Los propietarios del vehículo, un antiguo Citroën, salieron de la casa y con una manguera apagaron el fuego que calcinó el motor.