Vecinos de Tirán alegan contra el área comercial de Vilela y reclaman incluir vivienda protegida

El proyecto para desarrollar un área comercial en Vilela, que promueve la sociedad Integral Noroeste 2023 S.L. en la parroquia moañesa de Tirán, frente al supermercado Lidl, encuentra ahora cierto rechazo entre los vecinos. En el período de información pública de la aprobación inicial de este proyecto, que se tramita como modificación puntual nº 2 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), se han presentado al menos una veintena de alegaciones de particulares y también de la Asociación de vecinos de Tirán que asegura que esta modificación, que afecta a una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la PO-551, tiene como finalidad el cambio de uso residencial previsto por un área comercial y que además de «generar una edificabilidad comercial que multiplica por 5 la de Lidl, presenta unos planes de ordenación detallada que ignoran la realidad de nuestra parroquia, e entorno e incluso la Lei do Solo». En la alegación inciden en el hecho de que se pierde la reserva del 30% para vivienda protegida y proponen destinar la parcela edificable municipal a vivienda protegida con 8 apartamentos.

Señala que, por este motivo, la asociación creó un grupo de trabajo para elaborar una alegación que fue presentada a los vecinos el pasado 18 de octubre y se registró el día 21 en sede digital del Concello. Piden que el Concello actúe, ya que la competencia de la aprobación es municipal, para que Tirán mejore y no empeore y sea quien cuide del Camino Real, que aseguran que se ve afectado por el proyecto. Reclaman que el proyecto sea corregido y mejorado y que el Concello vele por la calidad de los proyectos en la parroquia, e insisten, por el Camino Real, que es una senda azul que se acondicionó y que une Moaña, desde O Con, hasta Rodeira, en Cangas.

Comparativa que presenta la Asocaición de vecinos de Tirán. / Fdv

Desde la Asociación, que preside María Magariños, aseguran que no están en contra del proyecto, sino a favor de una solución que funcione para todas las partes, es decir vecinos, promotores y Concello. Por eso que esperan que el Concello no apruebe esta modificación hasta que no se resuelvan las deficiencias que se señalan en la alegación y la nueva versión sea expuesta a los vecinos.

En la alegación aseguran que en la documentación del promotor desaparece el Camiño Real, quedando las aceras reducidas a 1,80 metros; se estrangula este Camino, deshaciendo un trabajo de años, se localizan las parcelas públicas en los peores sitios, anulando cualquier utilidad y se modifican 13.000 metros cuadrados de suelo residencial a uso comercial/terciario, eliminando así la obligación de que el 30% de la superficie sea destinada a vivienda protegida. También alegan que se crea una gran área comercial con una elevada edificabilidad y altura desproporcionadas. Señalan que la nueva calle no conecta con el camiño da Lameira, algo que dicen que es obligatorio e incrementa el tráfico en un entorno «ya saturado», además de que el proyecto ignora el trazado de una futura calle interior que se prevé en el PXOM y esto puede impedir actuaciones de gran interés social. También reparan en que el transformador se coloca en el Camiño Real, frente a una casa «en el peor sitio».

Documentación explicativa en la alegación de los vecinos. / Fdv

La alternativa que proponen es que las parcelas de cesión se localicen próximas a la PO-551 para generar un paseo con arbolado y dar continuidad al Camiño Real. Sitúan la parcela pública junto a las viviendas y al Camiño Real y piden que el uso de la parcela sea polivalente, para decidir en el futuro su destino: «El Concello no debe vender ya que no hay parcelas públicas vacantes en Tirán». Plantean reducir el volumen de las nuevas naves a 6 metros y elevar las cesiones del 10% al 15%.