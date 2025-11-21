Recelo del sector sobre el servicio nocturno de taxis

La ordenanza municipal que regulará el sector del taxi en Cangas llega al pleno de la próxima semana después de que el gobierno local llegara a un acuerdo con el sector. Ahora tiene que superar el tránsito de la votación plenaria. Si PP y AV mantienen la abstención de la aprobación inicial, la ordenanza sería aprobada definitivamente con los votos de BNG, PSOE y EU.

Pero, desde dentro del colectivo, sigue habiendo dudas. Dudas que se centran en el servicio nocturno. Si que es verdad que los taxistas llegaron a un acuerdo con el gobierno local para que se preste solo en urgencias relacionadas con el centro de salud, Policía Local y Guardia Civil, para lo que estarán obligados a permanecer en la parada o bien en su domicilio, habilitando un desvío de llamadas telefónicas. Pero parece ser que es un acuerdo para salir del paso, porque los taxistas consideran que no hay profesionales suficientes para llevar a cabo este servicio (11) que consideran deficitario. Se va a intentar, pero se advierte que va a ser muy difícil. El gobierno local lo que persigue es garantizar el servicio nocturno de urgencias., que comenzaría a las 23.30 horas y finalizaría a las 07.00 horas del día siguiente. Se prestaría diariamente con un mínimo de un vehículos adscrito a la correspondiente licencia. El turno comenzaría con la licencia número 11 y finalizaría con la última.

El sector tampoco no tiene miedo a que los vehículos de transporte con conductor se introduzcan en Cangas, que vea en la falta de taxis por la noche una puerta abierta para entrar. Pero insisten en que este tipo de vehículos solo les está haciendo competencias a la hora de buscar gente al aeropuerto, que no entrarían a trabajar de noche porque es deficitario.

El concejal que lideró las conversaciones con los taxistas, el nacionalista Antón Iglesias, afirma que debe ser el sector quien establezca los turnos, con posterioridad a la aprobación de la ordenanza municipal. Por lo demás, la ordenanza municipal no parece tener más dificultades, ya que en el periodo de alegaciones se limitó la obligación de que los taxistas estuvieran empadronados en Cangas, ampliando el permiso a Moaña, Bueu, Marín y Vilaboa.