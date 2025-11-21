Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rápida actuación en el paseo de Rodeira

El Concello de Cangas aprovechó el buen tiempo para emprender la obra de arreglo del bordillo del paseo Pepe Poeta, de Rodeira. Las continuas borrascas lo había levantado en ese trabajo de erosión que practica el mar en su batir contra las rocas.

