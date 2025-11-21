Protestas de A Voz da Sanidade y apoyo a la huelga
REDACCIÓN
Una veintena de personas se concentró ayer a mediodía frente al Centro de Saúde de Cangas, convocadas por la asociación A Voz da Sanidade, para hacerse oír en sus demandas de más medios para este servicio público y como parte de la campaña de apoyo a la huelga en Atención Primaria convocada para la próxima semana (26, 27 y 28 de noviembre).
Aunque la protesta estaba prevista solo para el 26, la CIG decidió ampliarla dos días con el argumento de que la nueva propuesta presentada por el Sergas «segue sen satisfacer as esixencias sindicais», pues las mejoras ofertadas «son claramente insuficientes». La Xunta se compromete a consolidar el transporte para atención domiciliaria, retribuir al personal de los PAC que prolongan su jornada, reducir el tramo incentivado o incrementar el complemento de manutención.
