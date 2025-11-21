Proponen un teléfono para la infancia en Moaña

Coincidiendo con el aniversario del dictador Francisco Franco y con la sentencia que condena al Fiscal General del Estado, se celebró ayer en Moaña un pleno infantil, en el que participaron los colegios de Quintela, Reibón, Seara, Domaio, Abelendo, Tirán y el IES de A Paralaia (no pudieron asistir los escolares del CEIP de A Guía y del IES de As Barxas). Un pleno infantil que tiene como principal objetivo inculcar en las mentes de los escolares los valores de la democracia representativa.

Un momento del debate plenario. | G.Núñez

En primer lugar, intervino el colectivo infantil y adolescente, Mariscadoras de Ideas, que trata de canalizar las demandas planteadas. En este sentido intervinieron Paulo Cordeiro Chapela, de 2º de ESO del IES Paralaia; Daniel Domínguez Sotelo, de 3º de ESO del IES AS Barxas y Beatriz Marianh Comesaña Pombal, del IES O Castro en Vigo.

Enzo e Ioahanna, del CEIP de Quintela hablaron de cómo hacer que internet y las redes sociales sean lugares más seguros, más divertidos y útiles. Propusieron realizar unas charlas y talleres para aprender a utilizar la tecnología de forma segura, crear un ciber en el Concello, montar un club de videojuegos para jugar juntos, participar en torneos y relacionase de otra manera con los niños. También se propone organizar una semana de videojuegos, realizar formación sobre los mismo y ofrecer curso de programación, inteligencia artificial e impresión 3D.

Los alumnos del CEIP Reibón expusieron la necesidad de que en todos los hogares haya un servicio de internet adecuado y veloz y también se proponen cursos de formación. Por otra parte, también consideran que es necesario realizar campañas de desinformación.

Los estudiantes de Seara hicieron también hincapié en las nuevas tecnologías y proponen que las publicaciones del concello se realicen en las redes más populares entre la juventud. También señalan que los espacios del concello no favorecen la conversación, la lectura o un momento de sociabilizar con otras personas. «Dende o CEIP Seara demandamos un recuncho visible, con libros actuáis e xogos».

Por su parte, los alumnos del CEIP de Domaio expusieron en el pleno infantil de Moaña que algo que se utiliza todos los días, como el móvil, la tablet y las redes sociales es un derecho. «Tés dereitos que te serven como armadura que te protege e, as redes sociais están cheas de peritos y de trampas e de xente que no é boa». Reparan en que las redes son divertidas, pero también dan miedo, algunas veces, de ahí que se reinvidique un Punto de Axuda Rápida, la creación de patrullas digitales y la creación de una guía de recursos digitales seguros par poder manejar internet. Desde Abelendo también hablan de los derechos a utilizar internet y a informarse a través de esta herramienta tecnológica. Se proponen charlas sobre como autocontrolarse y campañas en sitios públicos con juegos para poder escapar un poco de las pantallas. Los alumnos de Tirán propone una Escola de Familias, desde los centros escolares o desde el Concello, donde los padres aprenda recursos para guiarlos en el uso de las tecnologías. Los alumnos de Paralaia reclama un detector de personas que tengan intenciones perturbadoras o negativas respecto a los adolescentes.