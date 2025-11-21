Presentan 300 alegaciones en Moaña contra la basura con el modelo del PP

El PP de Moaña entregó ayer las primeras alegaciones de vecinos presentadas a través del modelo que elaboró este partido, contra la subida de la tasa de la basura que aprobó inicialmente la Mancomunidad de Concellos de O Morrazo en la asamblea del 13 de octubre. En el modelo, tal y como señala el portavoz del grupo municipal, Alfonso Piñeiro,figura un encabezamiento con la identificación del alegante y un pequeño escrito que hace referencia a la aprobación de la tasa en asamblea de la Mancomunidad y la apertura del plazo de información pública por 30 días. En contra, por ejemplo, de la alegación tipo de la Federación de comerciantes (Fecimo), deja abierta la posibildiad para que cada vecino decida su alegación. Entre las 300, Piñeiro asegura que hay de todo, desde malestar por el mal funcionaiento del servicio, subida desproporcionada, falta de progresividad en la subida o negociación previa.

Piñeiro etregó ayer las alegaciones por registro en el Concello de Moaña, acompañado de ediles de su grupo municipal. Se mostró satisfecho de que tantos vecinos hayan confiado en el PP para presentar sus alegaciones e insiste en que «la subida es abusiva y lesiva para los vecinos con casi el doble de precio, desproporcionada brutal para hostelería, autónomos y empresarios». Piñeiro añade que el BNG que lleva gobernando la Mancomunidad durante los últimos 10 años «ha elaborado esta ordenanza sin escuchar a nadie, a espaldas de los vecinos, de los hosteleros, de los empresarios, autónomos y la aprobaron con calzador, sin escuchar y diciendo que se iba a aprobar «sí o sí» e insistiendo en que no tiene marcha atrás: «Vemos lamentablemente cómo vía alegación se intenta arreglar algo, pero es una subida desproporcionada».

Alfonso Piñeiro entrega las alegaciones de vecinos en el Concello de Moaña. | FdV

El PP pide la anulación de la ordenanza, que se vuelva a redactar y escuchando desde cero a los coelctivos vecinales y a los representantes de los sectores «porque esa es la manera de hacer las cosas y no a espaldas de los vecinos intentando imponer la tasa con calzador y acusando a los demás de que son los culpables de esta subdida tan brutal que es fruto de un deterioro de un servicio y de la empresa que lo gestiona que fue permitido por los últimos diez años por los gobiernos del BNG. Mientras estudiaban, informe tras informe, de lo que se iba a hacer, el servicio se ha ido deteriorando y la Mancomunidad lo permitía, por eso que no es de recibo que lo quieran arreglar con una subida del doble». Piñeiro señala que el PP sigue en la misma postura de estar contra la subida y junto a los vecinos y dice que si la tasa tiene que subir, que es obvio porque el aumento de costes, debe de ser progresiva y responbsable y no hacer de golpe lo que no se hizo en 10 años.

Reparto de composteros

Mientras tanto, sigue creciendo la solicitud de composteros individuales por parte de los vecinos que tendrán bonificaciones del 15% en la tasa si composta. La edil de Medio Ambiente de Moaña, Dolores Chapela, confirma que ayer se entregaron 16 composteros más a vecinos que lo solicitaron, que se suman a los 23 que se entregaron la semana pasada. El reparto es realizado por personal de la Mancomunidad con explicaciones del maestro compostero.