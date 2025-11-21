El PP suspende la inauguración de su sede por luto en el partido
La medida se adopta por el fallecimiento del hijo del concejal popularde Cangas en accidente
REDACCIÓN
El portavoz del PP de Moaña, Alfonso Piñeiro, asegura que se han suspendido los actos que estaban previstos para hoy, de inauguración de la nueva sede del partido en esta localidad, en la calle Ramón Cabanillas, 46, debido al luto en el partido por el fallecimiento, ayer en accidente de moto, del hijo del concejal de Cangas, José Luis Gestido.
Piñeiro se mostraba ayer tremendamente abatido por este fallecimiento como también el resto de los compañeros del concejal que ha perdido a un hijo de 24 años en la carretera.
Al acto de inauguración de la sede estaba previsto que acudiese el presidente provincial, Luis López, que ayer también se mostraba tremendamente afectado por lo sucedido; como también la secretaria xeral del partido en la provincia,Lusia Piñeiro,y el conselleiro de Cultura, José López Campos.
