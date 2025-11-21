Paula Castro presenta en Coiro o libro «Outono, a muller sen nome»
O Centro Cultural de Coiro acollerá o vindeiro xoves, día 27, ás 20.00 horas, a presentación do libro «Outono, a muller sen nome», a cargo da súa autora, Paula Castro López. Tamén haberá unha charla coloquio sobre violencia de xénero e unha representación teatral. Os actos están organizados pola asociación Mulleres Rurais de Coiro.
