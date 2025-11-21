O Enleito presume de nueva cara

Ha sido una de las obras más largas de los últimos tiempos en el Concello de Bueu. Tanto por los obstáculos y problemas que hubo que resolver durante su tramitación administrativa como por el tiempo necesario para su ejecución. Pero el resultado valió la pena. Tanto que fueron algunos de los vecinos del lugar de O Enleito los que le pidieron al gobierno local un acto oficial de inauguración. Iba a ser el pasado sábado, con la presencia del presidente de la Diputación, Luis López, pero el mal tiempo lo impidió. Finalmente la puesta de largo se pudo oficializar este viernes, con la presencia de representantes del Concello y de la diputada provincial de Cooperación cos Municipios, María Ramallo.

Esta obra formaba parte de la anualidad de 2023 del antiguo Plan Concellos (ahora Plan +Provincia) de la Diputación, con un presupuesto cercano a los 240.000 euros. El proyecto, redactado por la arquitecta Iria Pazos, incluyó un cambio total del pavimento, con una plataforma única en la que peatones y vehículos están a la misma altura, colocación de mobiliario urbano, ampliación del alumbrado y el soterrado de los tendidos aéreos. Una obra que permitió ampliar la plaza central, donde hay una fuente y un cruceiro que data de mediados del siglo XVIII. «Partiamos dunha situación moi deficiente, cunha pavimentación moi deteriorada e na que urxía adoptar unha solución que atendese ás demandas e preocupacións veciñais», explicaba la arquitecta.

La obra también es importante desde el punto de vista de la seguridad porque la construcción de un nuevo muro, en dos alturas, sirvió para afianzar el talud situado detrás de la Casa da Música Manuel Omil. María Ramallo animó al vecindario a «sentir orgullo e a coidar o barrio e a contorna» y a unirse «todas e todos para que así dure moito tempo».

Antes de dar un paseo por la zona el alcalde de Bueu, Félix Juncal, agradeció al vecindario la paciencia ante la demora acumulada durante estos años. «Agora este lugar é voso. Quixemos recuperar o espazo público para recuperar a vida en comunidade», concluyó.