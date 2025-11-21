La mutua niega que la urticaria del frío de un marinero de Cangas sea por trabajar en la bodega a -40º

Que la flota gallega se enfrenta a temperaturas que rozan lo inhumano es algo que de lo que ha dado cuenta FARO en varias ocasiones. Y que las mutuas tienden a arrimar el ascua a su sardina a la hora de evaluar si una incapacidad, sea temporal o permanente, es derivada de un accidente en el trabajo o de una contingencia común también se reporta con frecuencia. Estos dos factores unidos dan lugar a un sorprendente caso que afecta a un marinero de Cangas que trabaja en el mar del Norte.

El trabajador, de 40 años en la actualidad, es mecánico naval de la armadora Febesa Cangas, por lo que opera en la zona de cámaras de congelación, a temperaturas de hasta -40 grados Celsius. A ello hay que sumar las temperaturas ambientales, a menudo negativas en su caladero. En ese contexto, desde julio de 2021 comenzó a desarrollar una urticaria a frigore (o del frío), una reacción alérgica a las bajas temperaturas que se manifiesta en eritemas, pequeños habones y picor en las manos.

Las consecuencias de la enfermedad se fueron intensificando, pero, en diciembre de ese año, apareció una dolencia que no tenía ninguna relación: una colelitiasis, esto es, piedras en la vesícula. Esta afección lo mantuvo de baja durante más de un año y fue en ese periodo cuando obtuvo el diagnóstico del Sergas de que padece una urticaria crónica inducible por frío.

Entonces, a mediados de febrero de 2023, el marinero pasó a estar en incapacidad temporal por urticaria, con propuesta posterior para ser declarada permanente. En un principio, se declaró que derivaba de contingencia común, pero el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (ISSGA) concluyó en un informe que provenía de accidente de trabajo. Por esas mismas fechas y por el mismo motivo, fue declarado no apto para embarcar por parte del Instituto Social de la Marina (ISM).

La urticaria por frio / ECARF. Wikimedia Commons.

Pronunciamiento judicial

Con todo, tuvo que esperar un año más, hasta 2024, hasta que el ISM dictaminase que la segunda baja, la de la urticaria, tiene un origen laboral, lo que implica que la mutua se tiene que hacer cargo de las prestaciones correspondientes, también si se declara la incapacidad permanente. Ibermutua no se mostró conforme y llevó el caso a la justicia, que acaba de fallar en su contra.

Primero fue el Juzgado de lo Social nº 2 de Vigo el que avaló que se trata de una enfermedad laboral y ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en una sentencia de finales de octubre, se manifiesta en el mismo sentido: «La urticaria a frigore padecida por el trabajador surgió a consecuencia de la actividad laboral del marinero a bordo del buque, en el que desarrolló tareas de mantenimiento mecánico de las cámaras de congelación a temperaturas muy bajas».

La mutua argumentaba que la lesiones habanosas habían emergido antes del embarque del marinero y que se habían agravado durante su baja por los problemas en la vesícula. Sobre la primera afirmación, el propio informe que invoca la demandante, tras explicar las condiciones de frío extremo en las que estaba enrolado, señala que «las primeras lesiones aparecieron en su trabajo».

Y en cuanto a que la enfermedad se intensificase mientras estaba en tierra, los magistrados aseguran que de este mismo documento «de ninguna manera —ni directa, ni indirecta, ni imaginativa— se extrae el inciso que se pretende incorporar» a los hechos probados. Ante la sentencia todavía cabe recurso de casación.