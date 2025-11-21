O Rompeolas
Mural sobre la igualdad en el deporte en el IES Rodeira.
Alumnos de Rodeira, con la financiación del ANPA y del instituto, están pintando un mural reivindicativo en el que colabora Marc Taeger. La intención era finalizarlo hoy, pero hay serias dudas de que pueda ser así.
El once titular del BNG comarcal
El BNG comarcal hizo su foto ayer en Moaña. Esa que en ciertos círculos se conoce como el cuadro de la familia de Carlos IV y más familiarmente como el retrato de «todos juntos». Era un once de gala, a pesar de que contaba con la baja sensible del alcalde de Bueu, Félix Juncal, que tenía otros compromisos diferentes a los partidarios. Pero ya ven el lujo: dos alcaldesas en el equipo titular: la de Cangas, Araceli Gestido, y la de Moaña, Leticia Santos, por no decir nada de los extremos.
Lo que se escucha en las plazas de Cangas
Nos soplan al oído que en una de las plazas de Cangas, de las más nuevas, se buscan miembros para formar un candidatura para las elecciones municipales de 2027. Se nos hace muy pronto para semejante tarea, porque da mucho tiempo a los que ahora dicen que sí, dentro de unos meses pueden decir que no. Pero bueno, lo cierto es que conversaciones hay, porque las escucharon. Lo que no está claro es la tendencia de la formación que se quiere fundar.
