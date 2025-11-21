Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»

Con la incredulidad que da la muerte de un joven de tan solo 26 años, O Morrazo sigue consternado por el fallecimiento de José Miguel Gestido, hijo del concejal del PP en Cangas José Luis Gestido que perdía la vida en un accidente de tráfico en las carreteras de Moaña.

El joven, que estudió en la Escuela Náutica en Vigo, ejercía ahora como jefe de máquinas en el barco «Eirado do Costal» de la pesquera canguesa Moradiña, en donde comenzó a trabajar en 2019 haciendo sus prácticas de horas de mar y fue uno de los primeros en el programa de la FP dual. Hizo sus prácticas en este barco y en el «Playa Menduiña II», como engrasador, mecánico y ahora ya había llegado a ser primero y jefe de máquinas.

El barco regresó a tierra el pasado 13 de octubre con una avería en la maquinilla y de hecho tenía que haber vuelto al caladero de Nafo hace una semana. El fallecimiento del joven también ha consternado en la empresa en donde era un hombre de la cantera que estaba progresando.

Miguel Gestido tenía en estos momentos muchos planes de futuro, pero se han visto truncados por este accidente en carretera en el que también hubo un componente de mala suerte al resbalar la moto y en su caso no poder evitar el impacto contra una furgoneta cuyo conductor también repetía, desolado, en el lugar de los hechos que intentó evitarlo por todos los medios pero no pudo esquivarlo.