Cangas ya siente la Navidad

El alumbrado de Navidad de Cangas no pretende rivalizar con el entusiasmo de Vigo por las luces, pero sí propone adornos con gusto que dejen constancia de la época entrañable en la que nos encontramos (bueno, aún no, aunque para Vigo ya es Navidad desde la semana pasada). Aquí, desde la modestia económica, se procura ofrecer una estampa navideña en la que no falte de nada, aunque sea pequeña. También se hace desde el orgullo, desde la intención de sumarse a iniciativas privadas que hubo en años anteriores y que contagiaron a muchos con notable éxito. Ayer, la empresa Electromiño comenzaba a dar vida a ese alumbrado navideño. Instalaba los primeros adornos en plazas y calles que, junto con el frío que empezó ya a notarse, ayudaba a los cangueses a recordar que la Navidad está más cerca de lo que pensaban, de hecho, la venta de la lotería de Navidad en Cangas ya van a un ritmo despiadado.

Carruaje con ciervos en los Jardines de Félix Soage. | FirmaFoto

Este año se ocupó la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) del alumbrado de Navidad, de hablar con la empresa para establecer dónde se instala el alumbrado y qué novedades van a ser y dónde se van a poner. En los jardines de Félix Soage se podía ver ya desde ayer un carruaje en tres dimensiones con dos ciervos; en la Plaza de la Constitución, una sombrilla formada por 12 guirnaldas de 12 metros; en la Plaza do Concello, una casita en tres dimensiones; en Eugenio Sequeiros, un echo de luz formado por cinco guirnaldas de 228 metros, en la plaza de abastos, una esfera de PVC en tres dimensiones de 0,60 centímetros de color dorado. y también una esfera en tres dimensiones de 100 centímetros de color plateado y en el palco d e la Música de los Jardines de Félix Soage, , una cornisa con cortinilla ecicle de 1,5 metros de caída máxima. Además de estos adornos habrá arcos en las calles, como es tradición y en frente al Concello de Cangas una luces grandes que forma la frase «Bo Nadal». Habrá que esperar, primero, a una prueba de encendido, y después a que desde el gobierno local se fije un día para encender el alumbrado. Esto no hace falta llevarlo al pleno, así que seguro que será fácil encontrar la fecha adecuada, sin que haya pelea por la misma.