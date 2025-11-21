Bueu convoca un pleno por la cesión al IGVS y para contratar tres obras

El Concello de Bueu ha convocado un pleno extraordinario para el próximo lunes a las 10.00 horas. Una sesión que no está relacionada con el periodo de exposición pública de los presupuestos municipales, sino con la contratación de tres expedientes de obra y con la cesión de tres solares a la Xunta de Galicia para la construcción de vivienda protegida. Este último asunto tiene especial prioridad tanto para el gobierno local como para la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas puesto que todo apunta a que durante el año 2026 se podría iniciar el expediente de contratación para la redacción del proyecto constructivo.

La cesión de esos terrenos –tres parcelas colindantes que suman 1.000 metros cuadrados y que en la actualidad albergan un aparcamiento– se aprobó en el pleno ordinario del mes de octubre y superó la fase de exposición pública sin alegaciones. Hace unos días el Concello de Bueu remitió al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) la copia del acuerdo y el certificado que acredita que no se presentaron reclamaciones. No obstante, desde la Xunta trasladaron esta semana la necesidad de que el acuerdo se formalice a través del pleno, con la cesión de los terrenos a la Sociedade Pública de Vivenda Galega (Vipugal).

La sesión plenaria incluirá otros tres asuntos relacionados con la contratación de obras. Desde el departamento de Intervención trasladaron que la ejecución de esos proyectos, aunque sea con cargo a subvenciones de la Diputación de Pontevedra y Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), necesitan una aprobación plenaria debido a que superan los límites porcentuales de gasto plurianual. Se trata de los expedientes de contratación de dos obras de saneamiento y abastecimiento en la parroquia de Cela y un asfaltado.

Dos obras de saneamiento y abastecimiento, y un asfaltado

Las dos obras en Cela forman parte del listado de proyectos del Plan +Provincia 2025. La de mayor cuantía es la referida a la colocación de red de saneamiento y abastecimiento desde A Torre hasta Castrelo, pasando por la zona de Xoalde. Este proyecto, que incluye la dotación de un bombeo, está presupuestado en 176.000 euros. El segundo de los expedientes recoge una inversión de 95.000 euros para saneamiento y abastecimiento entre Castrelo y Fonte Alta.

Precisamente hace unos días el alcalde, Félix Juncal, y el concejal de Abastecemento e Saneamento, Celso Dopazo, mantuvieron una reunión con vecinos de esta zona para explicar el retraso en este proyecto y los plazos que se estiman. El compromiso municipal pasa por tramitar los expedientes de contratación en lo que queda de año para que los trabajos puedan empezar a principios de 2026.

La otra obra que debe pasar por el pleno es el asfaltado de uno de los viales anteriores, Castrelo-Fonte Alta, que se incluye dentro de una subvención de Agader. «Primeiro acometerase a dotación de abastecemento e saneamento e logo pavimentarase o camiño», explica Juncal.

El listado de obras del Plan +Provincia 2025 aún tiene pendiente otras dos actuaciones: la mejora de un vial en Loureiro, con un presupuesto de 125.000 euros, y la construcción de dos muros de contención para garantizar la seguridad vial en sendos puntos de A Graña y Trasouto, por casi 100.000 euros. Ambos expedientes se tramitarán a principios de 2026 y en principio no sería necesario su paso por el pleno.