Bueu contará con 32 puestos en el Mercado de Nadal

El Concello de Bueu organizará la tercera edición de su Mercado de Nadal el fin de semana del 28 al 30 de este mes con la presencia de un total de 32 puestos, en lo que supone la consolidación de esta experiencia, superando ampliamente los del año pasado (24) y los de 2023 (12). La iniciativa fue presentada ayer en la carpa de As Lagoas –lugar que acogerá el mercado– por la concejala de Personal, Promoción Económica, Comercio Local, Turismo e Praias, Silvia Carballo, que estuvo acompañada por representantes de algunos de los comercios participantes.

El horario será de 11 a 22 horas el viernes 28 y el sábado 29, mientras que el domingo el cierre está previsto para las 20 horas. El mercado ofrecerá un amplio abanico de productos de todo tipo, que van desde la ropa a libros, artesanía o alimentación, con quesos, conservas o especias, y, como no podía ser menos, también de decoración navideña. Como complemento a la venta de este tipo de productos se habilitará un espacio gastronómico, tal y como sucedió el año pasado, con chocolate caliente y otro tipo de delicias. Para amenizar las jornadas habrá las actuaciones musicales de Lucía Lugrís y Rubén Azanza el viernes a las 19 horas; de Four Passengers Pop Rock el sábado a las 13 horas; de Manu Adredde Versións ese mismo días a las 20 horas; y del Sr. Nilson Versións el domingo a las 13 horas. El domingo también actuará Brais das Hortas con su espectáculo «Zona de Obras», dirigido al público infantil. Será a las 17.30 horas.

«Después de haber experimentado con diferentes mercados a lo largo de los últimos años hemos comprobado que este es uno de los que funciona mejor», manifestó Carballo, justificando así el incremento en el número de días, que pasan de los dos de la anterior edición a los tres de esta. La iniciativa está orientada a potenciar al comercio local en una fecha del año en el que debe competir con el Black Friday y su oferta de comercio electrónico. Así, se ha priorizado la presencia de comercios de Bueu, pero también se ha reservado espacio a puestos que han participado habitualmente en los mercados organizados en Bueu.

El concello colocará cartelería en los comercios buenenses anunciando el mercado, toda vez que algunas de las tiendas cerrarán esos días para ofrecer sus productos en la carpa.