El BNG descarta hacer una «lista da compra» y presenta 28 enmiendas de O Morrazo a los presupuestos de la Xunta

En Moaña, en la sede del BNG, con los representantes de los Concellos de O Morrazo y presidiendo la estrella del nacionalismo. Así presentó el responsable comarcal del partido y diputado autonómico del Bloque, el moañés Paulo Ríos, las enmiendas desde el BNG de O Morrazo a los presupuestos de la Xunta para 2026, en las que en lugar de hacer una «lista da compra», se han condensado en 28 propuestas prioritarias, como asegura Ríos.

El responsable comarcal señala que son reclamaciones históricas de vecinos y concellos que no fueron atendidas con seriedad y critica la falta de apoyo de la Xunta que «desde fai anos asigna a cuestións importantes cantidades pírricas».

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, desglosó las tres enmiendas en este municipio: mejora de la capacidad de la estación depuradora (Edar), la construcción de la circunvalación y la mejora de la nave de deportes náuticos, sin descartar otras necesidades, aunque se optó por priorizar estas tres. Críticó la falta de inversiones de la Xunta como algo ya crónico y que se repite «per sécula seculorum» de forma «sangrante» y «para más inri» citó que se hicieron mejoras en infraestructuras en Bueu hasta llegar a Cangas y en Moaña hasta llegar a Cangas y que el reasfaltado que se hará ahora en las rotondas no llega.

Relación de enmiendas del BNG por Concellos de O Morrazo. / Fdv

De Moaña figuran cinco enmiendas, que detalló su alcaldesa, Leticia Santos, como la reivindicación las urgencias en el centro de Sisalde, la mejora del puerto de abrigo en Domaio para que sea una realidad ya que dijo que Portos lleva más de 20 años de atraso; mejora de la seguridad viaria en la PO-313 entre Portal do Almacén y Broullón, la urbanización de la PO-551 en Meira y financiación para la escuela infantil en Domaio,segunda del municipio, cuya segregación de la antigua escuela ya concluyó el Concello. Dijo que en el gobierno local siguen a la espera de que el Consorcio de Benestar Social les vuelva a convocar, ya que les había citado de un día para otro y por agenda no pudieron acudir, para tratar la financiación para la adaptación de estacentroen base al proyecto redactado por el Concello. Al margen de estas enmiendas, Santos también recordó que seguirán presionando a Vivenda para que financie las 10 viviendas de alquiler social del edificio que en las primeras plantas albergará el auditorio, y que serán las primeras del municipio. La alcaldesa señaló que Vivenda e Infraestructuras está desaparecida y dijo que ya empezaba a preocupar: «A desatención da Xunta en infraestructuras é preocupante·, insistió Santos que recordó que la consellería iba a presentar en el primer semestre del año el proyecto de la senda de la PO-313 hasta Broullón y nada se sabe.

Relación de enmiendas del BNG en O Morrazo. / Fdv

De Bueu se incluyen 7 enmiendas. El edil de Facenda, Xosé Leal, dijo que estaban relacionadas con acuerdos plenarios como regeneración y accesos de la playa de Pescadoira y mejoras en los colegios Montemogos, Cela y A Pedra, a las que se añade este año como novedad, la primera fase de construcción del auditorio. Marín es el municipio con más enmiendas -11-, a las que aludió la portavoz del BNG, Lucía Santos, destacando de vital importancia el abastecimiento y saneamiento de Coirados, Vista Alegre y Cadro y colegio de Ardán. de Vilaboa constan la construcción de la nueva Edar de Arcade y ampliación del puerto de San Adrián.