Atascos por el asfaltado en Pazos Fontenla

Los trabajos de mejora del firme que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia está desarrollando fundamentalmente en la PO-551 entre Bueu y Cangas, pero también en otros viales de su competencia, se trasladaron ayer el casco urbano buenense. Operarios de la empresa adjudicataria de esta actuación, Narom, trabajaron ayer en el primer tramo de la calle Pazos Fontenla, situado entre la confluencia con la citada PO-551 y con la calle Castelao.

Las labores obligaron a cerrar al tráfico uno de los sentidos del vial, provocando retenciones que se extendieron tanto en el resto de la propia Pazos Fontenla como en Castelao, principalmente. La situación coincidió, además, con día de mercadillo, con lo que la circulación era más intensa que en otras jornadas. Las obras consistieron en el asfaltado de unos 100 metros de vial en su carril izquierdo (sentido descendente desde el cruce con la PO-551) y unos 25 en el derecho. El concello había solicitado en su momento a la Xunta una actuación similar ante el importante deterioro del firme en toda esa zona.

La mejora de la PO-551 en sus tramos más castigados se extiende desde Lapamán hasta el Alto da Portela. La actuación pasará posteriormente a Cangas, en donde se reemplazará el pavimento en las rotondas de A Portela, de O Mexilón, la de O Gordo y la de acceso al puerto.