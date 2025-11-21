Alumnos del Compañía de María salen hoy en procesión con la imagen de la «Niña María»

Con motivo del centenario del Colegio Compañía de María se celebra hoy, a las 10.30 horas una misa en la ex colegiata de Cangas. Como es costumbre desde hace cien años, el colegio sacará en procesión la imagen de la Virgen Nena (a Nena María). A tratarse de una fecha tan especial, la procesión no será realizará dentro del colegio, sino que bajará todo el alumnado hasta la ex colegiata en procesión, tal y como se hizo desde el año 1925 hasta bien entrados los años 70.

El Colegio Compañía de María recuerda que O Día da Nena María se conmemora la fundación del primer colegio de la compañía en Burdeos, en 1607 por Xoana de Lestonnac y aprobada por el Papa Paulo VI. El 21 de noviembre de 1607 la fundadora ofreció a toda las alumnas del primer colegio de la orden religiosa y esta es lamanera en la que festejan los 20 colegios que tiene en España la institución.

«En septiembre de 1925, un grupo de monjas de Vigo, que estaban en el convento de Santander, fundaron un nuevo colegio en Cangas, en el barrio de Cimadevila, en una propiedad llamada La Gloria; este centro es mixto y concertado y ofrece desde educación infantil hasta ESO. El 30 de mayo de 1953 llegaron a Lugo religiosas procedentes de Santander, Valladolid, Orduña y Cangas para fundar el nuevo colegio y una residencia de estudiantes de magisterio. Hoy en día, la Compañía de María tiene 4 colegios en Galicia: A Coruña, Santiago, Vigo e Cangas».