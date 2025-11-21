El alto de la plaza acogerá la II Festa do Marisco

La Asociación de hostaleiros de Moaña y el Concello se han vuelto a unir para organizar la segunda edición de la Festa do Marisco e do Bó Xantar, que se celebrará en los días del «puente» de diciembre, del 5 al 8. La inauguración será el viernes 5, a las 20:30 horas y habrá acutaciones musicales, esa misma noche con Patimamá, a las 21:30 horas. El sábado 6, actúa Urbano Cabrera, a las 13:30 y Broke Acustic a las 21:30 horas; el domingo 7 la actuación será de Cassette a las 13:30 y de Mondieu a las 21:30 horas y el lunes 8, Sin Reserva para rematar a las 16:00 horas.

Los locales que participan son Montebar, Buenas migas, Danoi, Xardín, Piscis, Templum, Nabia Hostalaría y Bendita Locura.

Moaña vuelve a apostar por la oferta culinaria para estos días del «puente» de diciembre y atraer a visitantes.