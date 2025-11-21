«Agravio» del Concello a los dueños de una finca para atajar vertidos al Bouzós

El empeño del Concello de Cangas en acceder con personal y maquinaria por una finca particular que está vallada para reparar la avería en el tubo de saneamiento que provoca vertidos fecales al río Bouzós supone para su dueños «un agravio» frente a los de otras parcelas colindantes, una «sinrazón» que no obedece a criterios lógicos y por la que están dispuestos a resolver el asunto en el Juzgado si el gobierno local no abandona sus «coacciones» y opta «polo sentido común» para resolverlo.

Carmen y Agustín, ayer junto a su finca de Reboredo retranqueada del cauce del río Bouzós. | G.N.

Agustín y Carmen son los dueños de dicha finca, de unos 5.000 metros cuadrados, en Reboredo, próxima al curso fluvial. Él nació y se crio solo unos pasos más arriba, en el molino que se surte el cauce del Bouzós y es también vivienda. En 2017, con permiso de Augas de Galicia, cerraron su propiedad con vallas metálicas y un portal, retranqueando los cinco metros de dominio público, explican. La finca está desbrozada y en ella pastan habitualmente caballos y ovejas. Por eso muestran su malestar porque el Concello se «empeñe en pasar por ela cos tractores, desmontando o valado que din que volverán a colocar cando rematen». «E por que non pasan por fincas do lado, que nin siquera están pechadas e non fai falta desmontar nada?», se preguntan. «Porque din que están cheas de maleza e é máis traballoso pasar. Pois que as limpen ou as manden limpar», proponen.

Las obras de reparación corresponden a la UTE Gestión Cangas, concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, aunque los trámites administrativos para franquearle el paso corresponden al gobierno local. De hecho, recientemente recibieron una carta con la resolución de la alcaldesa: «Ordenar o acceso urxente ás fincas situadas na marxe esquerda do río Bouzós» que son propiedad de Agustín y Carmen «co fin de realizar os traballos urxentes de reparación do colector de saneamento», que estiman poder ejecutar en un solo día. El Concello, añade, «garante a reposición dos elementos e bens afectados, deixando as fincas no seu estado orixinal». Además, se les advierte de que «o impedimento ou negativa ao acceso poderá derivar en responsabilidades administrativas e civís, dado o risco para o medio ambiente e a saúde pública».

Los afectados consideran una ironía la urgencia aludida, pues el propio gobierno local reconoce que la avería que causa vertidos contaminantes al Bouzós fue detectada el 6 de octubre, «hai un mes e medio, e non semella que teñan tanta presa para resolver o problema» que afecta a la salud pública. Más aún cuando les conceden un mes para interponer recurso de reposición en defensa de sus derechos. Añaden que el lunes recibieron la visita de la Policía Local acompañada del edil de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, «coaccionándonos para que lle firmaramos un papel conforme non lle deixamos pasar», según le comunicaron de palabra, pues ellos ni siquiera quisieron recogerlo.

Carmen y Agustín dicen sentirse ultrajados, despreciados por el Concello frente a otros dueños colindantes. Más aún porque la avería no se localiza junto a su finca, sino varios metros cauce abajo. «É necesario eliminar os verquidos. O río e a praia deben estar limpos. Pero ten que facerse con sentido e non por capricho», sentencian.