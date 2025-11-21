Acto del concello para inaugurar la mejora del lugar de O Enleito
REDACCIÓN
Bueu
El Concello de Bueu organiza esta tarde, a partir de las 17 horas, un acto de inauguración de las obras de mejora de la movilidad desarrolladas en el lugar de O Enleito. Las actuaciones finalizaron el pasado 30 de septiembre en lo que, destacan desde el gobierno local, «ha supuesto un cambio de imagen total en todo el entorno de la Casa da Música».
El acto contará con la asistencia del alcalde buenense, Félix Juncal, y además de él intervendrán la diputada del Área de Cooperación cos Municipios de la Diputación de Pontevedra, María Ramallo; y la arquitecta y redactora del proyecto, Iria Pazos.
