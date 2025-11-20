La Xunta analizará la autovía en Meira ante la sucesión de accidentes

La llegada del otoño incrementó la siniestralidad viaria en Moaña hasta niveles alarmantes, con accidentes cada dos días tanto en las carreteras interiores como en la Autovía do Morrazo. Si en septiembre se sucedieron los siniestros en la autovía a la altura de Domaio, la pasada semana se registraron hasta tres choques muy aparatosos a la altura de la parroquia de Meira, con pocos días de margen. Ante ello desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas explican que técnicos de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) estudiarán y analizarán el tramo de los accidentes con el fin de determinar las causas.

Ante la alarma causada desde la consellería aseguran que realizarán distintas pruebas en el firme por si es necesario acometer algún tipo de actuación en la zona. El lunes visitó el Concello de Moaña el Subdelegado del Gobierno, Abel Losada. Preguntado por si era necesario reforzar la vigilancia en la Autovía do Morrazo por parte de la Guardia Civil de Tráfico, aseguró desconocer la oleada de accidentes y prometió estudiar las posibles medidas a adoptar.

En concreto hubo una salida de vía el primer día del temporal Claudia; otro coche volcado en pleno chaparrón de agua al perder su conductor el control del vehículo y un taxi destrozado por otra salida de vía y golpear contra las barreras quitamiedos. Por suerte no hay que lamentar heridos graves. Esta sucesión de accidentes en la autovía incluyó también varios en viales interiores siendo el más llamativo el choque contra un caballo semisalvaje en la carretera general PO-313.

Hay que recordar que en septiembre se llegaron a registrar hasta cinco accidentes en solo 20 horas en la autovía en Domaio, denunciando los conductores que el asfalto estaba resbaladizo. En semanas posteriores se realizaron trabajos barriendo ese firme por parte del personal de Conservación de Estradas.

Movimiento de camiones

Por otro lado, también llamó la atención la presencia de un camión y de excavadoras en la explanada ubicada al lado de las rotondas de salida de la autovía en Meira. Desde la Xunta explican que se trata de un acopio de material que está realizando una empresa en una parcela privada y que los trabajos no se corresponden con ningún relleno por parte de la Administración.