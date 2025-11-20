La tregua de la lluvia permite retomar la obra del keniata con la extensión de arena
Resta por extenderse la capa elástica y, después, el nuevo césped artificial
Las continuas lluvias desde septiembre causaron distintos problemas en la comarca. Uno de ellos es el retraso el algunas obras públicas. La reforma integral y sustitución del césped de los campos de fútbol 7 del Keniata y los colegios de Moaña es una de las actuaciones que en las últimas semanas apenas evolucionaron por culpa de los temporales.
Desde el comienzo de esta semana, con la tregua que está dando la lluvia, se aceleraron los trabajos extendiéndose estos días la capa de arena previa a la extensión de la capa elástica en la que irá pegado el césped artificial. Para la instalación final del césped será necesario también que se sucedan varias jornadas sin lluvia. Los pronósticos señalan que el sábado posiblemente vuelva a llover sobre la comarca.
La actuación fue adjudicada a mediados de julio a la empresa Limonta Sport Ibérica SL por un importe de 408.430,77 euros, distribuidos entre 201.987,6 euros del campo de A Seara y 206.442,87 del campo del CEIP de Reibón. Se trata de la misma compañía que ejecutó el cambio de césped del campo de fútbol Iago Aspas Juncal-O Casal y que se encargará de la sustitución del firme en el Campo do Morrazo en Cangas.
Por otra parte el Concello trabaja en la siguiente reforma de una instalación deportiva, pues se espera sustituir a corto plazo también el césped del Campo da Granxa en Domaio.
