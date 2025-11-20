El PSOE confirma que la moción de la avenida de Bueu es también del gobierno

El grupo municipal socialista, que lidera la concejala y portavoz, Sagrario Martínez, aclara que la moción relacionada con la humanización integral de la avenida de Bueu no la presenta solo el PSOE, sino también los otros partidos miembros del gobierno tripartito: BNG y AV. La explicación de por qué la moción la encabeza el PSOE y la suscriben los demás miembros del gobierno está en que el reglamento de funcionamiento del pleno no permite a las asociaciones vecinales presentar mociones, de ahí que las peticiones que quieran realizar los colectivos tienen que ir encabezadas por algún partido político.

Sagrario Martínez quiere dejar claro que no existe ningún tipo de quiebra con sus compañeros de gobierno, al contrario, que todos son partidarios de arreglar la avenida de Bueu, como lo demuestra el hecho de que fue la obra que presentaron todos para que pudiese ser financiada con los remanentes de tesorería en el caso de que el pleno hubiese aprobado la liquidación de la deuda bancaria. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), quería también aclarar esta situación que se daba con la moción para urbanizar de forma integral la avenida de Bueu. Y es que la fórmula es rara, porque el acuerdo es instar al gobierno a realizar las obras, entre otras peticiones. La formula, empleada en otras ocasiones por todos los partidos políticos no deja de ser un poco absurda, sobre todo si se está en el gobierno, porque supone que el gobierno insta al gobierno. Para eso bastaría que el tripartito lo llevara como propuesta.