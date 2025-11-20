El PSOE confirma que la moción de la avenida de Bueu es también del gobierno
Sagrario Martínez deja claro que no existe quiebra con sus compañeros de ejecutivo
El grupo municipal socialista, que lidera la concejala y portavoz, Sagrario Martínez, aclara que la moción relacionada con la humanización integral de la avenida de Bueu no la presenta solo el PSOE, sino también los otros partidos miembros del gobierno tripartito: BNG y AV. La explicación de por qué la moción la encabeza el PSOE y la suscriben los demás miembros del gobierno está en que el reglamento de funcionamiento del pleno no permite a las asociaciones vecinales presentar mociones, de ahí que las peticiones que quieran realizar los colectivos tienen que ir encabezadas por algún partido político.
Sagrario Martínez quiere dejar claro que no existe ningún tipo de quiebra con sus compañeros de gobierno, al contrario, que todos son partidarios de arreglar la avenida de Bueu, como lo demuestra el hecho de que fue la obra que presentaron todos para que pudiese ser financiada con los remanentes de tesorería en el caso de que el pleno hubiese aprobado la liquidación de la deuda bancaria. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), quería también aclarar esta situación que se daba con la moción para urbanizar de forma integral la avenida de Bueu. Y es que la fórmula es rara, porque el acuerdo es instar al gobierno a realizar las obras, entre otras peticiones. La formula, empleada en otras ocasiones por todos los partidos políticos no deja de ser un poco absurda, sobre todo si se está en el gobierno, porque supone que el gobierno insta al gobierno. Para eso bastaría que el tripartito lo llevara como propuesta.
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Fin de semana crítico en la Autovía do Morrazo: tres accidentes con un coche volcado
- El vendedor al que robaron cupones de la ONCE: «El seguro no me los cubre»
- El juzgado señala a cuatro personas por la falsa destrucción de 26.000 kilos de pescado en Bueu
- Tres monjas de Monforte en la casa de Sestadelo, en Aldán
- El cangués fugado en la redada del hachís de 2023 se entrega a la justicia
- Nueva vida con cinco apartamentos turísticos para O Estaleiro de Domaio
- El temporal hunde O Con, suspende el barco a Vigo y arranca ramas que destrozan un taxi