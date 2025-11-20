El PP de Moaña presenta hoy en el Concello 300 alegaciones a la tasa de la basura

Los populares de Moaña tienen previsto presentar hoy en el Concello un paquete de 300 alegaciones a la nueva ordenanza del precio de la basura que la Mancomunidade de Concellos de O Morrazo mantiene a exposición pública, hasta el 3 de diciembre pra formular reclamaciones. Los populares a nivel de comarca se posicionaron desde el primer día en contra de esta tasa por entender que recoge subidas abusivas. La tasa se aprobó en la asamblea de la Mancomunidade de O Morrazo el 13 de octubre y en medio de fuertes disturbios.

El recibo pasa de casi 68 euros en los hogares a 126 y se multiplica hasta por seis en los negocios, aunque desde los gobiernos de Cangas, Moaña y Bueu ya se están recogiendo posibles cambios en la normativa, planteados en las reuniones con colectivos, para aminorar la subida, como ampliar en el epígrafe de bares, cafeterías y restaurantes hasta cinco categorías por dimensión de los locales desde 100 metros, con tramos de 100 en 100 hasta 400. También se propone suprimir los metros de terraza para computar la superficie, que queda reducida a la superficie catastral del local más un 20% de recarga en caso de disponer de ella; crear una nueva categoría para tiendas de menor tamaño y una nueva redistribución en el epígrafe de fábricas y talleres teniendo en cuenta pequeños talleres de hasta 500 metros. Falta por concretar los importantes que en la ordenanza aprobada inicialmente establece para hostelería cuotas fijas de 200 y 400 euros, según superficie y variables de hasta 2.508 euros para locales de más de 500 metros incluyendo terraza.

Los populares de Moaña tenían a disposición de los vecinos una plantillapara encarbezar la alegación y cada particular reflejó su propuesta, tal y como señala el portavoz, Alfonso Piñeiro.