La obra «Voa, voa», mañana en Quintela

La Diputación de Pontevedra lleva mañana, 21 de noviembro, a Moaña el circuito +Escénicas. Se trata de un espectáculo de la compañía Talía Teatro titulado «Voa, voa», sobre el arte de jugar con las palabras.La representación es en el auditorio de Quintela a las 18.o0 horas.