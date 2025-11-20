El Juzgado envía a prisión al cangués que se fugó de la operación del hachís

David Fernández, el cangués acusado de liderar una organización criminal de tráfico de hachís y que se entregó el lunes a la Justicia, tras permanecer dos años fugado, se encuentra ya en la prisión de A Lama, después de haber declarado ante la titular del Juzgado Número 1 de Cangas, que instruye el caso. Solo contestó a preguntas de su abogado en su comparecencia ante la jueza e inmediatamente fue remitido a prisión, que es provisional. De esta condición ya se liberaron todas las personas que habían sido detenidas en la macrooperación que tuvo lugar el día 12 de septiembre de 2023 en Cangas. En la misma se habían sido detenidas 15 personas que, según la Guardia Civil se dedicaban a la distribución de grandes cantidades de sustancias estupefacientes en el territorio nacional. En el dispositivo intervinieron, además de los investigadores del EDOA de Pontevedra, otros agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, GR-6, GRS-7, GAR, USECIC de A Coruña, de Pontevedra y Servicio Cinológico.

Sigue en prisión, Alberto Fernández, el hermano de David, pero no como consecuencia de la macrooperación antidroga de 2023, sino por otra distinta.

El caso, que fue bautizado como la operación Brown COD, sigue instruyéndose en el Juzgado Número 1 de Cangas y no le falta mucho para pasar a la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde serán juzgados los imputados en la macrooperación.

En su momento, el juzgado señaló que «el oficio presentado por las unidades actuantes, como ya se trató en resoluciones anteriores, se recogen indicios objetivos, concretos y derivados de las actuaciones realizadas sobre la participación de los investigados, que les relacionan con un delito contra la salud pública cometido en el seno de una organización criminal, según se dejó ya explicado, indicios que culminan sobradamente las exigencias jurisprudenciales a las que en resoluciones anteriores se hacía referencia. El avance de la investigación, desde la interposición de la denuncia ha permitido reunir numerosos y varios indicios acreditativos de la realidad de los hechos objeto de la investigación: los hermanos David y Alberto Fernández Malvido, lideran un colectivo, organizado y estructurado de personas, provisto de varios vehículos dedicado al acopio y provisionamiento periódico de sustancias estupefacientes (cocaína y/o hachís) para su distribución ilícita entre terceras personas».