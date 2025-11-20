La finalista del Premio Planeta, Ángela Banzas, presenta su novela en Bueu

La finalista del Premio Planeta, Ángela Banzas, acudirá a presentar su novela «Cuando el viento hable» a Bueu, invitada por la Librería Miranda y con la colaboración del Concello. Será el viernes 5 de diciembre a las 17.30 horas.

Esta no será la primera visita de la autora santiaguesa a Bueu. Banzas ya acudió al municipio para presentar su anterior novela, «La sombra de la rosa». Ahora también ha aceptado la invitación del librero Fernando Miranda y Bueu será una de las paradas para hablar y compartir con el público «Cuando el viento hable».