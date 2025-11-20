La finalista del Premio Planeta, Ángela Banzas, presenta su novela en Bueu
D.García
Bueu
La finalista del Premio Planeta, Ángela Banzas, acudirá a presentar su novela «Cuando el viento hable» a Bueu, invitada por la Librería Miranda y con la colaboración del Concello. Será el viernes 5 de diciembre a las 17.30 horas.
Esta no será la primera visita de la autora santiaguesa a Bueu. Banzas ya acudió al municipio para presentar su anterior novela, «La sombra de la rosa». Ahora también ha aceptado la invitación del librero Fernando Miranda y Bueu será una de las paradas para hablar y compartir con el público «Cuando el viento hable».
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Fin de semana crítico en la Autovía do Morrazo: tres accidentes con un coche volcado
- El vendedor al que robaron cupones de la ONCE: «El seguro no me los cubre»
- El juzgado señala a cuatro personas por la falsa destrucción de 26.000 kilos de pescado en Bueu
- Tres monjas de Monforte en la casa de Sestadelo, en Aldán
- El cangués fugado en la redada del hachís de 2023 se entrega a la justicia
- Nueva vida con cinco apartamentos turísticos para O Estaleiro de Domaio
- El temporal hunde O Con, suspende el barco a Vigo y arranca ramas que destrozan un taxi