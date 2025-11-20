Fallece un motorista en Moaña, hijo de un concejal del PP de Cangas

Desgracia en las carreteras de Moaña. Esta tarde fallecía un motorista joven, de 24 años, en un accidente en la PO-551, a la altura de la denominada curva de Ríos, entre A Xunqueira y Meira. En la zona está la Policía Local y Guardia Civil y se viven momentos de mucho dolor por parte de la familia del fallecido, un conocido político del PP de Cangas.

En el siniestro se vio implicada una furgoneta e hizo falta la presencia de los bomberos ya que el cuerpo del joven quedó atrapado bajo el vehículo.

Hasta el lugar se han desplazado miembros del PP de Cangas.