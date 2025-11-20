Fallece un motorista en Moaña, hijo de un concejal del PP de Cangas
Iba con un ocupante que resultó herido grave
Desgracia en las carreteras de Moaña. Esta tarde fallecía un motorista joven, de 24 años, en un accidente en la PO-551, a la altura de la denominada curva de Ríos, entre A Xunqueira y Meira. En la zona está la Policía Local y Guardia Civil y se viven momentos de mucho dolor por parte de la familia del fallecido, un conocido político del PP de Cangas.
En el siniestro se vio implicada una furgoneta e hizo falta la presencia de los bomberos ya que el cuerpo del joven quedó atrapado bajo el vehículo.
Hasta el lugar se han desplazado miembros del PP de Cangas.
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Fin de semana crítico en la Autovía do Morrazo: tres accidentes con un coche volcado
- El vendedor al que robaron cupones de la ONCE: «El seguro no me los cubre»
- El cangués fugado en la redada del hachís de 2023 se entrega a la justicia
- El juzgado señala a cuatro personas por la falsa destrucción de 26.000 kilos de pescado en Bueu
- Tres monjas de Monforte en la casa de Sestadelo, en Aldán
- Nueva vida con cinco apartamentos turísticos para O Estaleiro de Domaio
- Roban a un vendedor de la ONCE en Cangas todos los cupones de Navidad y del Black Friday