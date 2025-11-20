Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un motorista en Moaña, hijo de un concejal del PP de Cangas

Iba con un ocupante que resultó herido grave

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente en Moaña.

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente en Moaña. / Fdv

Cristina González

Desgracia en las carreteras de Moaña. Esta tarde fallecía un motorista joven, de 24 años, en un accidente en la PO-551, a la altura de la denominada curva de Ríos, entre A Xunqueira y Meira. En la zona está la Policía Local y Guardia Civil y se viven momentos de mucho dolor por parte de la familia del fallecido, un conocido político del PP de Cangas.

En el siniestro se vio implicada una furgoneta e hizo falta la presencia de los bomberos ya que el cuerpo del joven quedó atrapado bajo el vehículo.

Hasta el lugar se han desplazado miembros del PP de Cangas.

