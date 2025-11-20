Las estatuas, en Cangas, aguantan de todo.

Se trata de la estatua que lleva por nombre «A volta ao mar», obra de Juan Piñeiro Nogueira, y está situada en los jardines de la Alameda Vella. Hacía calor y sobraba hasta el chaleco reflectante, así que... a la percha.

AV hace limpieza

Hubo susto ayer en la planta noble del Concello de Cangas. En el despacho que hay asignado a Alternativa dos Veciños (AV) había movimiento de cajas. Aquello parecía una mudanza, con tanta caja de un lado para otro. Miembros del gobierno local se preguntaron, incluso, que podía estar sucediendo en el local de AV. A final, tras preguntar, la respuesta fue muy sencilla: había que hacer limpieza de tanto acumulado.

El gobierno "marxista"

Es un lío. Eso de que el gobierno de Cangas inste al gobierno de Cangas en una moción tiene mucho que ver con el marxismo, pero con el de Groucho, el de los hermanos Marx. Es como lo de «la parte contratante de la primera parte» Es enrevesada la fórmula. Pero los partidos consideran que es la manera de llevar mociones de las asociaciones al pleno. Pero siempre podía valer la formula de la propuesta, donde se recoja lo que quieren los vecinos. Es que me imagino al secretario del Concello de Cangas redactando el acta. «Los grupos del gobierno instan al gobierno...» Y siempre puede haber la opción de que el gobierno rechace al gobierno.